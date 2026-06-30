باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن میرهادی در گفت و گویی با اعلام آمادگی کامل سامانه ۱۳۷ برای ثبت و پیگیری گزارشهای افراد گمشده در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: این سامانه مرکز اصلی مدیریت و هماهنگی در این حوزه بوده و زیرساختهای لازم برای پاسخگویی سریع و دقیق به شهروندان را دارا است.
وی گفت: تمامی زیرساختهای نرمافزاری، خطوط ویژه پاسخگویی، تجهیزات ارتباطی و داشبوردهای مدیریتی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت آمادهسازی شده و امکان رصد و پیگیری لحظهای گزارشها فراهم است.
میرهادی با بیان اینکه استفاده از این سامانه نقش مهمی در مدیریت بحرانهای احتمالی دارد، تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت سامانه ۱۳۷ موجب تسریع در شناسایی افراد، افزایش دقت در پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات به زائران و شهروندان خواهد شد.
وی در پایان از هماهنگی کامل میان دستگاههای عضو ستاد مدیریت مراسم خبر داد و تأکید کرد: ارائه خدمات یکپارچه و منسجم در این ایام در دستور کار تمامی مجموعههای اجرایی قرار دارد.
ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (اعلیاللهمقامهالشریف) روز ۲۳ خرداد ماه در اطلاعیه شماره ۳ خود جزییات تشییع پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان را اینگونه اعلام داشت:
پیرو اطلاعیههای پیشین این ستاد و با عنایت به برنامهریزیهای انجامشده، به اطلاع عموم مردم شریف و عزادار میرساند مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر آن امام مجاهد شهید و اعضای خانواده ایشان، شهیدان بزرگوار دکتر مصباحالهدی باقریکنی، سیّدهبشری حسینی خامنهای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی (رضواناللهعلیهم اجمعین) به شرح زیر برگزار خواهد شد:
روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّسسرّه) تهران.
روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.
روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.
روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیهالسلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امامرضا (ع)
آخرین خبرها همچنین حاکی است که مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در کشور عراق نیز در شهرهای بغداد، کاظمین و نجف و کربلا برگزار میشود.
منبع:شهرداری قم