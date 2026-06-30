مدیرکل بازرسی شهرداری قم گفت: سامانه ۱۳۷ شهرداری به‌عنوان مرکز اصلی دریافت، ثبت و پیگیری گزارش‌های مربوط به افراد گمشده در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در قم تعیین شده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محسن میرهادی در گفت و گویی با اعلام آمادگی کامل سامانه ۱۳۷ برای ثبت و پیگیری گزارش‌های افراد گمشده در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: این سامانه مرکز اصلی مدیریت و هماهنگی در این حوزه بوده و زیرساخت‌های لازم برای پاسخگویی سریع و دقیق به شهروندان را دارا است.

وی گفت: تمامی زیرساخت‌های نرم‌افزاری، خطوط ویژه پاسخگویی، تجهیزات ارتباطی و داشبوردهای مدیریتی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت آماده‌سازی شده و امکان رصد و پیگیری لحظه‌ای گزارش‌ها فراهم است.

میرهادی با بیان اینکه استفاده از این سامانه نقش مهمی در مدیریت بحران‌های احتمالی دارد، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ۱۳۷ موجب تسریع در شناسایی افراد، افزایش دقت در پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات به زائران و شهروندان خواهد شد.

وی در پایان از هماهنگی کامل میان دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت مراسم خبر داد و تأکید کرد: ارائه خدمات یکپارچه و منسجم در این ایام در دستور کار تمامی مجموعه‌های اجرایی قرار دارد.

سامانه ۱۳۷ قم محور اصلی مدیریت افراد گمشده در مراسم تشییع رهبر شهید

ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (اعلی‌الله‌مقامه‌الشریف) روز ۲۳ خرداد ماه در اطلاعیه شماره ۳ خود جزییات تشییع پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده ایشان را اینگونه اعلام داشت:

پیرو اطلاعیه‌های پیشین این ستاد و با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به اطلاع عموم مردم شریف و عزادار می‌رساند مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر آن امام مجاهد شهید و اعضای خانواده ایشان، شهیدان بزرگوار دکتر مصباح‌الهدی باقری‌کنی، سیّده‌بشری حسینی خامنه‌ای، زهرا حدادعادل و زهرا محمدی گلپایگانی (رضوان‌الله‌علیهم اجمعین) به شرح زیر برگزار خواهد شد:

روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم: مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی (قدّس‌سرّه) تهران.

روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ویکم ماه محرم: مراسم تشییع در تهران.

روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌ودوم ماه محرم: مراسم تشییع در شهر مقدّس قم.

روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم و شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام: مراسم تشییع در مشهد مقدس و تدفین در حرم ملکوتی امام‌رضا (ع)

آخرین خبرها همچنین حاکی است که مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در کشور عراق نیز در شهرهای بغداد، کاظمین و نجف و کربلا برگزار می‌شود.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: امام شهید ، مراسم تشییع
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