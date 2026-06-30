باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت فرانسه روز سهشنبه اعلام کرد که فرانسه حداقل ۳۰۰ مرگ اضافی را در طول موجهای گرمای غیرمعمول زودهنگام در ماه مه ثبت کرده است که باعث ایجاد هشدارهای زرد در ۱۷ بخش شده است.
این وزارتخانه اعلام کرد که این آمار، تخمین اولیهای بر اساس دادههای غیرمنسجم مرگ و میر به هر علتی است و بیشتر شامل افراد ۷۵ سال به بالا میشود.
موج اول در ۲۴ تا ۲۸ مه شش بخش در شمال غربی فرانسه را درنوردید که منجر به تخمین ۹۵ مورد مرگ اضافی در آنجا شد.
موج دوم بین ۲۶ تا ۳۰ مه غرب و مرکز فرانسه را درنوردید که منجر به تخمین ۳۰۰ مورد مرگ اضافی در آنجا، یا حدود ۱۴ درصد بیشتر از تعداد مورد انتظار، شد.
افراد ۷۵ سال به بالا حدود ۲۳۰ مورد از مرگهای اضافی را تشکیل میدادند.
آژانس هواشناسی فرانسه، Meteo-France، اعلام کرد که ۲۶ مه گرمترین روز ماه مه ثبت شده در این کشور بوده است که میانگین دمای ملی آن ۲۴.۹ درجه سانتیگراد بوده است.
منبع: رویترز