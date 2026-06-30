باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پیشی گرفتن تعداد شهدای لبنان از شهدای ایران در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

تعداد زیادی از مردم لبنان قربانی جنایت‌های رژیم صهیونیستی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون، تعداد شهدای لبنان بیشتر از تعداد شهدای ایران شده است که برنامه خط مقاومت از شبکه سوم سیما به آن پرداخت که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
پیشی گرفتن تعداد شهدای لبنان از شهدای ایران در جنگ تحمیلی سوم + فیلم
young journalists club

روایت مجاهدی که رزمنده مکتب حسینی بود + فیلم

پیشی گرفتن تعداد شهدای لبنان از شهدای ایران در جنگ تحمیلی سوم + فیلم
young journalists club

ترامپ و پس لرزه های جنگ با ایران + فیلم

پیشی گرفتن تعداد شهدای لبنان از شهدای ایران در جنگ تحمیلی سوم + فیلم
young journalists club

ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم
۸۹۴

گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
وظیفه مردم در حوزه تامین امنیت برای مراسم وداع + فیلم
۴۸۵

وظیفه مردم در حوزه تامین امنیت برای مراسم وداع + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با چند توصیه ضروری + فیلم
۴۴۱

حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با چند توصیه ضروری + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
فوران آتشفشان در فیلیپین + فیلم
۴۳۸

فوران آتشفشان در فیلیپین + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
توصیه‌های ایمنی اورژانس برای حفظ سلامت شهروندان در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم
۲۹۷

توصیه‌های ایمنی اورژانس برای حفظ سلامت شهروندان در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۰۹ تير ۱۴۰۵
وامصیبتا. اگر ما سفت و محکم می گرفتیم کار رو الان اینهمه در لبنان شهید نمی شدند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۹ تير ۱۴۰۵
🇮🇷🌹فان حزب الله هم الغالبون
۰
۰
پاسخ دادن