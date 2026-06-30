مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از تحقق ۱۰۷ درصدی تعهد اشتغال این استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اله‌نظر شه‌بخش در دومین کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت: تعهد اشتغال سیستان و بلوچستان در سال گذشته ۲۴ هزار و ۳۱۷ نفر تعیین شده بود که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی این رقم به ۲۶ هزار و ۱۵۹ نفر رسید و معادل ۱۰۷ درصد از تعهد ابلاغی محقق شد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری اشتغال در سال جاری افزود: برای سال ۱۴۰۵ ایجاد ۲۱ هزار و ۱۱۳ فرصت شغلی در استان پیش‌بینی شده است.

دبیر کارگروه اشتغال سیستان و بلوچستان ادامه داد: کاهش عدد تعهد اشتغال در سال جدید نسبت به سال گذشته به دلیل سخت‌گیری بیشتر در احراز «اشتغال واقعی» و ثبت اطلاعات منطبق با کدهای استاندارد ISIC در سامانه رصد اشتغال است تا از ثبت اشتغال‌های غیرواقعی جلوگیری شود

شه‌بخش بیان کرد: در همین راستا ۱۵ هزار و ۸۹ طرح اشتغال‌زا بر اساس ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در استان شناسایی و نهایی شده است.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌های نظارتی در سطح استان و شهرستان خبر داد و گفت: این کمیته‌ها به ریاست معاون اقتصادی استاندار و فرمانداران با هدف صیانت از تسهیلات اشتغال‌زایی و نظارت بر اجرای طرح‌ها فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان در ادامه بر ضرورت رعایت حقوق کارگران در واحدهای تولیدی تأکید کرد و افزود: بر اساس قانون کار، واحدهای تولیدی با بیش از ۱۰ کارگر ملزم به معرفی «نماینده کارگران» و واحدهای دارای بیش از ۳۵ کارگر موظف به تشکیل «شورای اسلامی کار» هستند.

شه‌بخش خاطرنشان کرد: ارائه خدمات دولتی به واحدهای تولیدی در چارچوب قوانین و با رعایت شفافیت در روابط کار و حضور نمایندگان قانونی کارگران انجام می‌شود.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان