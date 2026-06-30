باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حجتالله نجاتی، رئیس پدافند غیرعامل شرکت گاز استان خوزستان در گفتوگو با خبرنگار ما، با اعلام این آمار هشدار داد: بیشترین علت حوادث گاز، نقص در لولهکشی داخلی ساختمانها و استفاده از شیلنگها و تجهیزات غیراستاندارد است، نه شبکه گازرسانی استان است.
وی گفت: در سال گذشته، ۶۴ حادثه مرتبط با گاز در خوزستان ثبت شد که ۶۱ مورد آتشسوزی و ۳ مورد گازگرفتگی بود و متأسفانه این حوادث به جان باختن ۱۲ نفر انجامید.
نجاتی با تشریح دلایل این حوادث افزود: حدود ۴۸ درصد حوادث به دلیل نشتی لولهکشی داخلی ساختمانها، ۳۶ درصد ناشی از شیلنگهای فرسوده یا غیراستاندارد و بخش دیگری نیز به علت نصب غیراصولی وسایل گازسوز و استفاده از تجهیزات غیراستاندارد رخ داده است.
هشدار ویژه به هیئتهای عزاداری
رئیس HSE شرکت گاز خوزستان با توجه به افزایش پخت نذری در ماه محرم، از مسئولان هیئتها خواست نسبت به ایمنی تجهیزات گازسوز حساس باشند.
وی تأکید کرد: بسیاری از حوادث هنگام پخت غذاهای نذری به دلیل استفاده از شیلنگهای فرسوده، بستهای غیراستاندارد یا قرار گرفتن شیلنگها در مسیر رفتوآمد افراد رخ میدهد؛ موضوعی که میتواند به انفجار یا آتشسوزیهای جبرانناپذیر منجر شود.
نجاتی یکی از خطرناکترین اشتباهات هنگام استشمام بوی گاز را روشن یا خاموش کردن کلیدهای برق عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی از دست زدن به کلیدهای برق خودداری کنید، پنجرهها را باز بگذارید، شیر اصلی گاز را ببندید و بلافاصله با سامانه امداد گاز ۱۹۴تماس بگیرید.
این مقام مسئول از مردم خواست دستکم هر شش ماه یکبار با استفاده از کف صابون، اتصالات و شیلنگهای گاز را از نظر نشتی بررسی کنند و در صورت مشاهده هرگونه ایراد، از افراد متخصص برای رفع آن کمک بگیرند.
وی در پایان با اشاره به اجرای برنامههای آموزشی در مدارس، ادارات و رسانهها گفت: افزایش آگاهی عمومی مهمترین راهکار برای کاهش حوادث گاز است و رعایت چند نکته ساده میتواند از وقوع بسیاری از این حوادث تلخ جلوگیری کند.