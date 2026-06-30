باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وبسایت خبری یورواکتیو مستقر در بروکسل در مقالهای در مورد آمادهسازیها برای اجلاس ناتو که قرار است در ۷ و ۸ جولای در ترکیه برگزار شود، گزارش داد که ایالات متحده ممکن است ایده فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه را در صورت موافقت آنکارا با انتقال سامانههای دفاع هوایی اس-۴۰۰ ساخت روسیه به یک کشور ثالث، مورد بررسی مجدد قرار دهد.
بر اساس این گزارش، کره جنوبی به عنوان مقصد احتمالی ذکر شده است.
یوراکتیو خاطرنشان کرد که ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ به دلیل خرید سامانههای اس-۴۰۰ از روسیه توسط آنکارا، ترکیه را از برنامه اف-۳۵ حذف کرده است و گفت که بهرهبرداری از هر دو سامانه میتواند ترکیه را قادر سازد تا از طریق اس-۴۰۰ اطلاعات مربوط به آسیبپذیریهای اف-۳۵ را جمعآوری کند.
در همین حال، یورواکتیو خاطرنشان کرد: «اسرائیل و یونان پیوسته با هرگونه خرید این هواپیمای ساخت آمریکا توسط ترکیه مخالفت کردهاند و استدلال میکنند که این امر برتری فناوری آنها را از بین میبرد و تعادل نظامی منطقهای را تغییر میدهد.»
منبع: تاس