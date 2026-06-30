باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نسیم به مناسبت درگذشت زنده یاد فرزاد جمشیدی، مجری باسابقه تلویزیون، قسمت مربوط به حضور او در برنامه «برمودا» را بازپخش می‌کند.

این قسمت که در قالب گفت‌وگویی صمیمی به مرور خاطرات، تجربه‌های حرفه‌ای و ناگفته‌های زندگی فرزاد جمشیدی می‌پردازد، به یاد این مجری پیشکسوت امشب ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.

فرزاد جمشیدی با اجرای برنامه‌های سحرگاهی ماه مبارک رمضان، سال‌ها یکی از چهره‌های شناخته‌شده تلویزیون بود و صدای او برای بسیاری از مخاطبان یادآور لحظات معنوی سحرهای رمضان است.

بازپخش این قسمت از «برمودا» ادای احترامی به سال‌ها فعالیت رسانه‌ای فرزاد جمشیدی و فرصتی برای مرور بخشی از خاطرات او در قاب تلویزیون خواهد بود.