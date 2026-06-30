باشگاه خبرنگاران جوان _ کارشناسان ‏اورژانس اجتماعی کامیاران با حضور در نقاط پرتردد شهر، ضمن توزیع ‏بروشور‌های آموزشی، آموزش‌های چهره‌به‌چهره‌ای درباره عوامل مؤثر در ‏گرایش به مصرف مواد مخدر، راهکار‌های پیشگیری، نقش خانواده در کاهش ‏آسیب‌های اجتماعی و خدمات اورژانس اجتماعی به شهروندان ارائه کردند‎. ‎

همچنین به منظور گسترش دامنه اطلاع‌رسانی، اینفوگرافی‌های آموزشی با ‏موضوع پیشگیری از اعتیاد و معرفی خدمات اورژانس اجتماعی و خط تلفن ۱۲۳ ‏در کانال‌های خبری شهرستان کامیاران منتشر شد تا پیام‌های آموزشی در دسترس ‏طیف گسترده‌تری از شهروندان قرار گیرد‎. ‎

اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان کامیاران با تأکید بر نقش آموزش، خانواده ‏و مشارکت اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد، از شهروندان خواست در صورت ‏مشاهده یا مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، از طریق تماس با خط ۱۲۳ از خدمات ‏مشاوره‌ای، حمایتی و مداخله‌ای این مجموعه بهره‌مند شوند‎. ‎

منبع:اداره کل بهزیستی استان کردستان