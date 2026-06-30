باشگاه خبرنگاران جوان _ کارشناسان اورژانس اجتماعی کامیاران با حضور در نقاط پرتردد شهر، ضمن توزیع بروشورهای آموزشی، آموزشهای چهرهبهچهرهای درباره عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر، راهکارهای پیشگیری، نقش خانواده در کاهش آسیبهای اجتماعی و خدمات اورژانس اجتماعی به شهروندان ارائه کردند.
همچنین به منظور گسترش دامنه اطلاعرسانی، اینفوگرافیهای آموزشی با موضوع پیشگیری از اعتیاد و معرفی خدمات اورژانس اجتماعی و خط تلفن ۱۲۳ در کانالهای خبری شهرستان کامیاران منتشر شد تا پیامهای آموزشی در دسترس طیف گستردهتری از شهروندان قرار گیرد.
اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان کامیاران با تأکید بر نقش آموزش، خانواده و مشارکت اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا مواجهه با آسیبهای اجتماعی، از طریق تماس با خط ۱۲۳ از خدمات مشاورهای، حمایتی و مداخلهای این مجموعه بهرهمند شوند.
منبع:اداره کل بهزیستی استان کردستان