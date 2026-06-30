رشد چهار برابری استردادِ مالیات بر ارزش افزوده در صد روز نخست ۱۴۰۵

سازمان امور مالیاتی کشور در صد روز نخست سال ۱۴۰۵ با استرداد بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به مودیان، گام موثری در حمایت از صادرکنندگان و تولیدکنندگان، تامین نقدینگی واحد‌های اقتصادی و تزریق منابع به چرخه تولید برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جدیدترین آمار و ارقام مربوط به استرداد مالیات بر ارزش افزوده به مودیان نشان می‏‌دهد که میزان مالیات بر ارزش افزوده مستردشده به مودیان با رشدی ۴ برابری از ۶ هزار میلیارد تومان در صد روز نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان در صد روز نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است. رشد ۴ برابری استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان در حالی صورت می‌گیرد که مجموع درآمد‌های مالیاتی در این مدت ۳۵ درصد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.

سازمان امور مالیاتی کشور همواره تلاش کرده است در کنار تامین درآمد‌های مالیاتی مورد نیاز دولت، تسهیل فعالیت‏‌های اقتصادی و حمایت از تولید را به عنوان یکی از مهمترین راهبرد‌های خود دنبال کند. رشد عملکرد سازمان در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده محصول این نگاه راهبردی است که تامین پایدار درآمد‌های دولت در کنار اقدامات حمایت‌گرانه از فعالان اقتصادی می‌‏تواند زمینه‏‌ساز تامین نقدینگی واحد‌های اقتصادی، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌‏ها، ارتقای رضایت‏‌مندی مودیان و در نهایت رونق اقتصادی کشور شود.

استرداد مالیات بر ارزش افزوده به فعالان اقتصادی و بویژه به صادرکنندگان از جمله ابزار‌های حاکمیتی برای حمایت از صادرکنندگان، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بازگرداندن منابع به چرخه تولید است. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی فعالیت‌های اقتصادی بویژه صادرات کالا به خارج از کشور از جمله مهمترین فعالیت‌هایی است که از مالیات بر ارزش معاف است و مالیات و عوارضی که مودیانِ مشمول بابت خرید نهاده‌ها پرداخته‌اند با رعایت مقررات به آنها مسترد می‌شود.

همچنین در مواردی که اعتبار مالیاتی مودی نزد سازمان امور مالیاتی کشور بیش از مالیات و عوارض پرداخت ‏شده باشد و مودی درخواست کند مبلغ مازاد به وی مسترد گردد، سازمان امور مالیاتی نسبت به استرداد مبلغ مازاد به وی اقدام می‏‌کند.

برچسب ها: سازمان مالیاتی ، مودیان مالیاتی
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