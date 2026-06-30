حجت‌الاسلام روحانی گفت: رهبرِ شهیدِ انقلاب از راه امام و انقلاب پاسداری کردند و اجازه ندادند که دشمن و دوست نادان راه امام را به بیراهه ببرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و از نخستین مورخان نهضت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی درباره ایستادگی رهبرِ شهیدِ انقلاب مقابل توطئه‌های داخلی و خارجی گفت: مقام معظم رهبری نه‌تنها در این اواخر بلکه از روزی که مسئولیت ریاست جمهوری را عهده‌دار شدند، تا روزی که رهبر شدند و به شهادت رسیدند، همیشه گرفتار سلسله توطئه‌ها، ترفندها، نقشه‌ها و نیرنگ‌هایی بودند، که هم از داخل و هم از خارج بر ایشان فشار می‌آورد.

حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: ایشان مثل یک کوه در مقابل این اتفاقات ایستادند و از راه امام و انقلاب پاسداری کردند و اجازه ندادند که دشمن و دوست نادان راه امام را به بیراهه ببرند.

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برچسب ها: دوران رهبری مقام معظم رهبری ، توطئه دشمن ، انقلاب
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