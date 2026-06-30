باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجتالاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی، پژوهشگر تاریخ معاصر و از نخستین مورخان نهضت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی درباره ایستادگی رهبرِ شهیدِ انقلاب مقابل توطئههای داخلی و خارجی گفت: مقام معظم رهبری نهتنها در این اواخر بلکه از روزی که مسئولیت ریاست جمهوری را عهدهدار شدند، تا روزی که رهبر شدند و به شهادت رسیدند، همیشه گرفتار سلسله توطئهها، ترفندها، نقشهها و نیرنگهایی بودند، که هم از داخل و هم از خارج بر ایشان فشار میآورد.
حجتالاسلام روحانی خاطرنشان کرد: ایشان مثل یک کوه در مقابل این اتفاقات ایستادند و از راه امام و انقلاب پاسداری کردند و اجازه ندادند که دشمن و دوست نادان راه امام را به بیراهه ببرند.