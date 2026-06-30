ساتبا در همکاری با یکی از بانک‌های کشور برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی به ظرفیت حداکثر ۱۰ کیلووات، تسهیلات کم‌بهره تا سقف ۴ میلیارد ریال پرداخت می‌نماید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در همکاری با یکی از بانک‌های کشور و از طریق پلتفرم‌های تسهیلات‌یار و سکو‌های فروش (تأمین‌کنندگان کالا وخدمات) اینترنتی مورد تأیید، برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی به ظرفیت حداکثر ۱۰ کیلووات، تسهیلات کم‌بهره تا سقف ۴ میلیارد ریال پرداخت می‌نماید.

بر این اساس کلیه متقاضیان حقیقی که دارای قرارداد خرید تضمینی برق موضوع ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هستند، می‌توانند رأساً و یا از طریق سکو‌های تایید شده در سامانه مهرسان، درخواست خود را برای دریافت تسهیلات در پلتفرم‌های تسهیلات‌یار دارای قرارداد با بانک ملت ثبت نمایند. نرخ سود این تسهیلات ۱۴ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماه (با احتساب دوره تنفس دو ماهه) در نظر گرفته شده است. 

شایان ذکر است از ابتدای تیر ماه سال جاری تاکنون ظرف مدت کمتر از ۹ روز، ۸۸ متقاضی به ظرفیت ۴۴۰ کیلووات و به ارزش ۳۵۰ میلیارد ریال، تسهیلات مورد اشاره را دریافت نموده‌اند.

برچسب ها: ساتبا ، نیروگاه انرژی خورشیدی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۸ ۰۹ تير ۱۴۰۵
سلام ببخشید جهت همکاری درخدمتم حاجی فریفته هستم درشهر زابل لب جاده ترانزیتی چابهار به میلک زمیندارم.ج جهت ساخت نیروگاه خورشیدی وام میخواهم
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