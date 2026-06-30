امروز ۳۰ ژوئن روز جهانی سیارک است. ستاره‌شناسان سیارک‌هایی با قطر تقریبی ۵۰ تا ۱۰۰ متر که از مدار زمین با فاصله کمتر از ۷.۵ میلیون کیلومتر عبور می‌کنند را بالقوه خطرناک می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایوگنی بورمیستروف، متخصص نجوم در دانشگاه فنی پرم، نشان می‌دهد که سیارک ۲۰۲۴ YR۴ که احتمالاً در سال ۲۰۳۲ وارد جو زمین می‌شود، بیشترین تهدید را ایجاد می‌کند. با این حال، خطر در حال حاضر بسیار کم است.

او می‌گوید: «در حال حاضر، توجه‌ها معطوف به سیارک تازه کشف‌شده‌ی ۲۰۲۴ YR۴ است که انتظار می‌رود در ۲۲ دسامبر ۲۰۳۲ وارد جو زمین شود. برخورد با زمین می‌تواند ویرانی عظیمی را در شعاع ۳۰ کیلومتری ایجاد کند، معادل ویرانی یک شهر بزرگ. اگرچه احتمال برخورد بسیار کم است، اما ستاره‌شناسان در حال آماده‌سازی برای تغییر مسیر آن در طول نزدیک‌ترین فاصله‌اش به زمین در سال ۲۰۲۸ هستند.»

به گفته‌ی بورمیستروف، نیازی به نگرانی یا ترس از این سیارک نیست، زیرا احتمال برخورد آن با زمین در حال حاضر تقریباً ۰.۰۰۱۷ درصد است.

این ستاره شنان می‌افزاید: «علاوه بر این، بشریت قبلاً آموخته است که چگونه مدار‌های سیارک‌ها را تغییر دهد. چند سال پیش، یک فضاپیما با سیارک دیمورفوس برخورد کرد و دوره مداری آن را تا نیم ساعت کوتاه کرد و مسیر آن را هزاران کیلومتر تغییر داد. این برای جلوگیری از برخورد این جرم آسمانی بالقوه خطرناک با زمین کافی است.»

منبع: TASS

برچسب ها: سیارک ها ، سیاره زمین ، خطر
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