باشگاه خبرنگاران جوان- اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان با استناد به هشدار‌های سطح زرد شماره ۱۴ و سطح نارنجی شماره ۴ اداره‌کل هواشناسی اعلام کرد که تا پایان هفته جاری، وزش باد نسبتاً شدید، انتقال ریزگرد، کاهش کیفیت هوا و وقوع رگبار‌های پراکنده همراه با رعدوبرق در نقاط مختلف استان تداوم خواهد داشت.

بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های اداره‌کل هواشناسی استان و با توجه به هشدار‌های سطح زرد شماره ۱۴ و سطح نارنجی شماره ۴، تا پایان هفته جاری وزش باد نسبتاً شدید و تداوم انتقال ریزگرد از کویر مرکزی به استان پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس، در نیمه شمالی و نوار شرقی استان، خیزش گردوخاک، افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش محسوس کیفیت هوا، کاهش دید افقی و احتمال اختلال در تردد در محور‌های مواصلاتی دور از انتظار نیست.

همچنین در مناطق مرکزی و نیمه جنوبی استان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، شرایط برای رشد ابر، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش تندباد‌های موقت فراهم خواهد بود.

بر پایه این گزارش، بیشترین میزان بارش‌ها از پنجشنبه شب تا روز جمعه در مناطق مرکزی و برخی نقاط جنوب‌شرقی استان پیش‌بینی شده است و در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب به‌صورت محلی وجود دارد.

از نظر دمایی نیز از فردا تا پایان هفته از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود، اما از روز شنبه روند افزایش دما در بیشتر مناطق استان بار دیگر آغاز خواهد شد.

اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، ضمن پرهیز از تردد‌های غیرضروری در مناطق دارای گردوخاک و خودداری از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی، توصیه‌های ایمنی دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.