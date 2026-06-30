باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - موتو پد ۷۰ پرو دارای بدنه آلومینیومی و شیشه‌ای بادوام با ابعاد ۲۹۶.۵ در ۱۹۱.۹ در ۶.۲ میلی‌متر و وزن ۵۹۸ گرم است. این تبلت به یک قلم هوشمند برای نوشتن، طراحی و کنترل برنامه‌ها و همچنین یک صفحه کلید خارجی مجهز شده است.

صفحه نمایش ۱۳ اینچی IPS LCD آن دارای وضوح ۳۵۰۴ در ۲۱۹۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۳۱۸ پیکسل در هر اینچ و روشنایی ۸۰۰ نیت است. همچنین از فناوری‌های HDR و Dolby Vision پشتیبانی می‌کند و آن را به یکی از بهترین نمایشگر‌های تبلت برای گیمر‌ها و علاقه‌مندان به فیلم و ویدیو تبدیل می‌کند.

این دستگاه با اندروید ۱۶ (قابل ارتقا) اجرا می‌شود و از پردازنده Qualcomm SM۸۷۳۵ Snapdragon ۸s Gen ۴، پردازنده گرافیکی Adreno ۸۲۵، ۸ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۱۳ مگاپیکسل و دوربین جلوی آن ۸ مگاپیکسل است که قادر به ضبط ویدیوی ۱۰۸۰ p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه است.

موتورولا همچنین آن را به بلندگو‌های JBL، پورت USB Type-C ۳.۲ برای شارژ و انتقال داده و باتری ۱۰۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۶۸ واتی مجهز کرده است.

منبع: gsmarena