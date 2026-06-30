در گزارشی درباره وضعیت پیرامون تنگه هرمز آمده است که از سرگیری تدریجی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز به معنای پایان شوک اقتصادی برای اقتصاد جهانی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - در گزارشی درباره وضعیت پیرامون تنگه هرمز که توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) منتشر شده، آمده است که از سرگیری تدریجی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز به معنای پایان شوک اقتصادی برای اقتصاد جهانی نیست، زیرا تأثیر بحران بر سیستم‌های حمل و نقل و مواد غذایی بسیار طولانی‌تر از بازار‌های انرژی احساس خواهد شد.

مارسلو ریسی، سخنگوی این سازمان که این گزارش را در یک جلسه توجیهی در ژنو ارائه کرد، گفت: «نکته اول این است که شوک با بازگشایی [هرمز] پایان نمی‌یابد، مهم نیست تیتر‌ها چه می‌گویند.»

به گفته وی، بازگشایی تنگه شرط «لازم، اما ناکافی» برای احیای تجارت است، زیرا زنجیره‌های تأمین برای تنظیم به زمان نیاز دارند و نرخ‌ها و قیمت‌های حمل و نقل همچنان راکد هستند.

طبق گزارش این سازمان، ۶۱ اقتصاد وابسته به واردات نفت و غلات همچنان آسیب‌پذیرترین‌ها هستند. این کشور‌ها شامل ۳۵ کشور کمتر توسعه‌یافته و ۲۶ کشور جزیره‌ای کوچک در حال توسعه هستند. برای این کشورها، ادامه هزینه‌های بالای سوخت، حمل و نقل و غذا فشار بیشتری بر امور مالی عمومی و بودجه خانوار وارد خواهد کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: تنگه هرمز ، سازمان ملل
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