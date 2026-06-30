باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید سوئدی نشان داده است که رژیم غذایی که به کاهش التهاب در بدن کمک می‌کند، خطر ابتلا به زوال عقل را در بزرگسالان مسن، حتی افرادی که نشانگر‌های زیستی بیماری آلزایمر دارند، کاهش می‌دهد.

این مطالعه شامل ۱۸۶۵ فرد بالای ۶۰ سال بود که تا ۱۵ سال پیگیری شدند. شرکت‌کنندگان چندین رژیم غذایی از جمله رژیم غذایی مدیترانه‌ای جایگزین (AMED)، شاخص تغذیه سالم جایگزین (AHEI) و رژیم غذایی با شاخص التهابی کم (rEDII) را دنبال کردند. دانشمندان اثرات این رژیم‌ها را بر سیستم عصبی و سلامت مغز آنها بررسی کردند.

نتایج نشان داد که تنها رژیم غذایی با شاخص التهابی کم (ضد التهابی) به طور مداوم با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در شرکت‌کنندگانی که سطح بالایی از نشانگر‌های زیستی خاص، به ویژه: پروتئین تاو فسفریله شده (p-tau۲۱۷)، پروتئین زنجیره سبک عصبی (NFL) و پروتئین اسید فیبرینولیتیک گلیال (GFAP) را داشتند، مرتبط بود.

طبق گفته تیم تحقیقاتی، هر یک واحد افزایش انحراف معیار در پایبندی به این رژیم غذایی با کاهش ۲۱ تا ۲۹ درصدی احتمال ابتلا به زوال عقل، حتی در بین شرکت‌کنندگانی که خطر بیولوژیکی بالایی داشتند، همراه بود.

در مقابل، مشخص شد که دو الگوی غذایی دیگر، AMED و AHEI، فقط در افرادی که سطح پایینی از این نشانگر‌های زیستی را داشتند، فواید آشکاری ارائه می‌دهند.

محققان خاطرنشان کردند که یافته‌های این مطالعه از اهمیت استراتژی‌های غذایی هدفمند برای پیشگیری از زوال عقل پشتیبانی می‌کند و این استراتژی‌ها ممکن است نه تنها برای عموم مردم، بلکه برای افرادی که از قبل عوامل خطر عصبی دارند نیز مفید باشند.

منبع: Lenta.ru