باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته ملی المپیک پس از برگزاری چندین دور نشست کارشناسی و تخصصی با فدراسیونهای کاندید اعزام و انجام هماهنگیهای لازم با نهادهای ذیربط، فهرست نهایی رشتههای اعزامی کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا را به همراه تعداد ورزشکاران اعزامی هر رشته نهایی و اعلام کرد.
این تصمیم در پی بررسیهای دقیق فنی، ارزیابی عملکرد فدراسیونها، وضعیت آمادگی ورزشکاران، شانس کسب موفقیت در رقابتها و همچنین با در نظر گرفتن سیاستهای کلان اعزام کاروان ورزشی کشور اتخاذ شده است.
همچنین، ثبتنام نهایی ۲۸۲ ورزشکار(۱۹۱ ورزشکار مرد و ۹۱ ورزشکار زن) معرفی شده از سوی فدراسیونهای اعزامی توسط کمیته ملی المپیک در درگاه رسمی ثبتنام ستاد برگزاری بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا در حال انجام است.
بر اساس تصمیم کمیته ملی المپیک، کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران در این دوره از بازیها با نام شهدای مدرسه شجره طیبه «فرشتههای میناب» در این رویداد بزرگ قارهای حضور خواهد یافت.