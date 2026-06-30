رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کلاله گفت: پیش بینی می شود بیش از ۹۰ هزار وعده غذای گرم در پویش اطعام و احسان حسینی در این شهرستان توزیع شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - اسدالله اسکندری در حاشیه طبخ و نوزیع بیش از ۱۰۰۰ وعده غذای گرم، در روستای کاظم‌خوجه کلاله، گفت: امسال نیز همچون سنوات گذشته با شروع ماه محرم، پویش اطعام و احسان حسینی با مشارکت خیرین و ۱۲ مرکز نیکوکاری با نظارت کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح شهرستان آغاز شده است.

او افزود: این پویش تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

اسکندری با اشاره به ابعاد این طرح ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود امسال با همت خیرین و تلاش مراکز نیکوکاری، طبخ، بیش از ۹۰ هزار وعده غذای گرم در آشپزخانه‌های طرح اطعام و احسان حسینی تهیه و با تکریم، در بین عزاداراان حسینی، نیازمندان، بیماران صعب العلاج و ایتام توزیع شود.

 هزینه این اطعام، بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون تومان برآورد می شود.

برچسب ها: اطعام حسینی ، نیکوکاری
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