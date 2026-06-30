رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت تقویت زنجیره تولید، تکمیل طرح‌های کشاورزی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان سلماس را از اولویت‌های اجرایی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در نشست شورای هماهنگی بخش کشاورزی استان در شهرستان سلماس، با بررسی وضعیت تولید و چالش‌های پیش روی کشاورزان اظهار داشت: اخذ تسهیلات اعتباری جهت اتمام طرح‌های کشاورزی که پیشرفت فیزیکی آن‌ها بیش از ۷۰ درصد است، در اولویت قرار دارد.

 وی با اشاره به رویکرد دولت برای حفظ امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان، تصریح کرد: با هدف تأمین امنیت غذایی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، واردات نهاده‌های دامی انجام‌می گیرد و تولیدکنندگانی که در تأمین نهاده یا علوفه با مشکل مواجه هستند، می توانند لیست نیازهای خود را جهت معرفی و اخذ تسهیلات اعتباری برای خرید ارسال کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های اقتصادی شهرستان سلماس، بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی تأکید کرد و افزود: شهرستان سلماس ظرفیت‌های بسیار خوبی در تولید عسل، توسعه شیلات و آبزیان در پشت منابع آبی سدها و همچنین بازارهای روستایی و صادراتی دارد که باید با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، مسیر توسعه را هموار کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری تأمین مسکن کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان سلماس نیز در دستور کار قرار دارد.

گفتنی‌ست رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی به همراه معاونان، مدیران ستادی و جمعی از رؤسای ادارات تابعه با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها، مسائل و موانع پیش‌روی طرح‌های تولیدی و واحدهای راکد و فعال بخش کشاورزی به شهرستان سلماس سفر کرده است.

 بازدید از چندین طرح صنعتی، کشاورزی و صنایع تبدیلی از جمله شهرک گلخانه ای، کشتارگاه صنعتی، خوراک دام و طیور و طرح های آبیاری تحت فشارشبکه زولا و دریک این شهرستان و برگزاری میز ارتباطات مردمی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کشاورزان از برنامه های سفر یک‌روزه رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی و هیات همراه به شهرستان سلماس است.

منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: تسهیلات اعتباری ، طرح های کشاورزی
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