باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب شرفی در سلسله رویداد‌های ایده پردازی افق با محوریت هوشمندسازی تولید و کاربرد هوش مصنوعی در صنعت در استان فارس با اشاره به اراده جدی فعالان اقتصادی برای گذار از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت تجارت مدرن، اظهار داشت: بخش خصوصی همواره علاقه‌مند به حضور مقتدرانه در بازار‌های بین‌المللی بوده است و امروز با هوشمندی، به‌دنبال بهره‌گیری از حوزه‌های علمی و اندیشه‌های نوین جوانان متخصص است تا بتواند سهم شایسته‌ای از تجارت دنیا کسب کند.

او با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های داخلی برای رسیدن به قله‌های تجارت جهانی مهیاست، افزود: رویداد‌های تخصصیِ اخیر، فرصت مغتنمی را برای صنعتگران فراهم کرده تا با بهره‌مندی از دانش نخبگان جوان، فرآیند تولید را با استاندارد‌های بازار‌های هدف منطبق سازند. این تعاملِ سازنده، ضامنِ خیال آسوده سرمایه‌گذاران و توسعه تولیدات بر پایه هوشمندسازی است.

شرفی با بیان اینکه عصر جدیدِ تجارت، نیازمند ابزار‌های نوین است، تصریح کرد: بخش خصوصی با استفاده از بستر‌های الکترونیک و فضای مجازی، مسیر دسترسی مستقیم به مشتریان جهانی را هموار کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: ما امروز شاهد آن هستیم که صنعتگران با درک اهمیت پژوهش در بازار‌های هدف، به سمتِ بازنگری در مدل‌های تولیدی حرکت کرده‌اند و با اتکا به دانش جوانان، به‌جای انتظار برای ورود مشتری، خود به پیشواز بازار‌های جهانی می‌روند.

او اضافه کرد: با تداوم حمایت‌های دولتی و تقویت همکاری با دانشگاه، بخش خصوصی توانمند ایران ثابت خواهد کرد که می‌تواند با ترکیب سنت و مدرنیته، به عنوان یک بازیگر اصلی در عرصه اقتصاد بین‌الملل نقش‌آفرینی کند و قافله تجارت جهانی را با تولیدات باکیفیت و دانش‌بنیان همراه سازد.

منبع: اتاق بازرگانی فارس