رئیس جمهور پزشکیان با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های موجود در حوزه مقابله با اعتیاد، کنترل همزمان عرضه و تقاضا را راهبردی اساسی برای مدیریت این آسیب اجتماعی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز سه‌شنبه در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای موجود و بهره‌گیری از راهکارهای علمی، نظام‌مند و کم‌هزینه در مدیریت پدیده اعتیاد، خواستار تمرکز همزمان بر کنترل عرضه و تقاضا، اصلاح فرآیندهای قانونی و توسعه مداخلات اجتماعی و درمانی شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر واقعیت‌های میدانی در حوزه مقابله با مواد مخدر، اظهار داشت: مدیریت مؤثر این آسیب اجتماعی مستلزم طراحی سازوکارهایی است که بتواند به‌صورت همزمان زنجیره عرضه و تقاضا را تحت کنترل قرار دهد. تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، امکان مقابله پایدار با عرضه مواد مخدر فراهم نخواهد شد.

دکتر پزشکیان با تشریح ابعاد مختلف چرخه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، تصریح کرد: بخشی از شبکه قاچاق از نیاز مصرف‌کنندگان تغذیه می‌کند و همین مسئله موجب بازتولید مستمر چرخه توزیع و سودآوری برای قاچاقچیان می‌شود. بر این اساس، ضروری است با طراحی سازوکارهای قانونی و نظارتی کارآمد، امکان مدیریت تقاضا و ارائه خدمات هدفمند به افراد مبتلا به اعتیاد فراهم شود تا زمینه فعالیت شبکه‌های غیرقانونی به حداقل برسد.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه برخی کشورها در استفاده از الگوهای نوین مدیریت اعتیاد، افزود: در صورت ساماندهی فرآیندهای قانونی و اعمال نظارت دقیق، می‌توان ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از اعتیاد، مسیر درمان، بازتوانی، اشتغال و بازگشت افراد گرفتار به چرخه طبیعی زندگی را تسهیل کرد. در چنین شرایطی، قاچاقچیان بخش مهمی از بازار و منافع اقتصادی خود را از دست خواهند داد.

دکتر پزشکیان با یادآوری پیگیری‌های انجام‌شده در دوره مسئولیت خود در وزارت بهداشت در این حوزه، خاطرنشان کرد: برخی از این راهکارها پیش‌تر نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و حتی در مقاطعی به تصویب مراجع قانونی رسیده بود، اما استمرار و پیگیری لازم برای اجرای کامل آنها صورت نگرفت.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با شبکه‌های قاچاق و سوداگران مرگ، اظهار داشت: کسانی که برای کسب منفعت اقتصادی، سلامت جوانان و بنیان خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهند، باید با پاسخ قاطع و بازدارنده دستگاه‌های مسئول مواجه شوند.

دکتر پزشکیان همچنین رویکرد «محله‌محوری» را یکی از ظرفیت‌های مهم دولت در حوزه حکمرانی اجتماعی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: با استقرار خدمات درمانی، مشاوره‌ای، حمایتی و نظارتی در سطح محلات، می‌توان شناسایی، حمایت و توانمندسازی افراد درگیر اعتیاد را با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال کرد و از گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی جلوگیری به عمل آورد.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین، فرآیندها و سازوکارهای اجرایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، گفت: نجات جوانان، صیانت از کانون خانواده و حفاظت از سرمایه انسانی کشور نیازمند بازنگری مستمر در سیاست‌ها و بهره‌گیری از راهکارهای علمی و مبتنی بر شواهد است.

دکتر پزشکیان از تلاش‌ها و اقدامات قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌های مسئول در حوزه مقابله با مواد مخدر و کاهش آسیب‌های اجتماعی قدردانی کرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر، از جمله فرماندهان، دانشمندان، نخبگان و شهروندان بی‌گناه کشور، جنایت‌های صورت‌گرفته علیه ملت ایران را نشانه‌ای از تناقض آشکار میان ادعاهای حقوق بشری قدرت‌های مدعی و رفتار عملی آنان دانست.

دکتر پزشکیان با اشاره به حملات انجام‌شده علیه مراکز درمانی، آموزشی، انتظامی و زیرساخت‌های حیاتی کشور در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت: ملت ایران در برابر فشارها و تجاوزات ایستادگی کرد و اجازه نداد اهداف دشمنان در ایجاد بی‌ثباتی و تضعیف کشور محقق شود.

رئیس جمهور همچنین نقش مردم در حفظ انسجام ملی و ناکام گذاشتن سناریوهای طراحی‌شده علیه کشور را تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: دشمنان تصور می‌کردند با افزایش فشارها و ایجاد ناامنی، زمینه بروز شکاف‌های داخلی را فراهم خواهند کرد، اما حضور آگاهانه مردم و همبستگی ملی، تمامی این محاسبات را با شکست مواجه ساخت.

دکتر پزشکیان تأکید کرد: سرمایه اصلی جمهوری اسلامی ایران، مردم و انسجام ملی است و هر راهبردی برای پیشرفت کشور باید بر پایه تقویت اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و حفظ وحدت ملی استوار باشد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، مواد مخدر
خبرهای مرتبط
ایران مانع ترانزیت ۳۶۶۰ کیلوگرم شیشه به اروپا شد
پزشکیان: تشییع رهبر شهید باید نماد وحدت ملی باشد
پزشکیان تاکید کرد:
مدیریت کشور باید بر پایه شایستگی باشد، نه روابط و گرایش‌های سیاسی
رئیس‌جمهور: وزارت علوم فرآیند استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور را راهبری کند
پزشکیان: با همکاری کشور‌های مسئولیت‌پذیر، تلاش‌های مخرب برخی بازیگران ناکام می‌مانَد
تأکید پزشکیان بر اصلاح قانون با مدیریت تقاضای مواد مخدر
از سوی رئیس‌جمهور؛
ماده واحده تعیین اصول حاکم بر تدوین اساسنامه سازمان اولیا و مربیان ابلاغ شد
پزشکیان: آمریکا به تفاهم‌نامه پایبند باشد، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم
انتصاب ۲ عضو جدید شورای سازمان مدیریت راهبردی انرژی با حکم رئیس‌جمهور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۰۹ تير ۱۴۰۵
مذاکرات سازنده ای بود.
با اعتیاد هم مذاکره کنید
با قاچاقچیان مواد مخدر هم مذاکره کنید
خوبه برسید به توافق
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۰۹ تير ۱۴۰۵
هر چیزی میخوای بگو فقط باز نگی رهبری با مذاکره با آمریکا موافق بوده
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۰۹ تير ۱۴۰۵
احسنت برای تمامی امور کشور حرف داری ولی خروجی صفر
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۵ ۰۹ تير ۱۴۰۵
مکن کاری که بر پای سنگت آیو
جهان با این فراخی تنگت آیو
چو فردا نامه خوانان نامه خوانن تو از نامه خود ننگت آیو
۱
۶
پاسخ دادن
ورود پیکر رهبر شهید انقلاب به مصلی امام خمینی (ره)
ادای احترام شخصیت‌های خارجی به آقای شهید ایران
وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا
هم‌وطنانی که از شهرستان‌ها برای تشییع رهبر شهید وارد پایتخت می‌شوند از کدام مسیرها استفاده کنند؟ + فیلم
حضور سران سه قوه و جمعی از مسئولان نظام در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
عصر امروز؛ مراسم تشییع پیکر داماد رهبر شهید انقلاب در شهران
حضور ۸ رئیس دولت و ۱۲ رئیس مجلس در مراسم وداع با رهبر شهید/ حضور هیات‌های رسمی از اروپای شرقی در مراسم
ورود مقامات کشورهای مختلف به تهران برای ادای احترام به آقای شهید ایران + فیلم
قالیباف: خونخواهی رهبر شهید انقلاب، آزادی مسلمانان از ظلم است
تمام مجموعه‌های اجرایی در خراسان رضوی آماده برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب هستند
آخرین اخبار
پزشکیان: روابط سیاسی و امنیتی ایران و تاجیکستان می‌تواند گسترش یابد
پزشکیان: قدردان همدردی دولت و ملت عراق هستیم/ ایران و عراق دو ملت برادر هستند
سردار وحیدی: دشمن تسلیم شدن ایران را به گور می‌برد
پزشکیان: همدردی ارمنستان نشان از عمق روابط دوستانه و پیوندهای تاریخی میان دو ملت است
تأکید دبیرکل سازمان همکاری شانگهای بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران
قالیباف: جمهوری اسلامی ایران بر اجرای کامل همه بندهای توافق تاکید دارد
ورود مقامات کشورهای مختلف به تهران برای ادای احترام به آقای شهید ایران + فیلم
پزشکیان: مصمم به گسترش همکاری‌ با ترکمنستان در حوزه‌های مختلف هستیم
پزشکیان: جنایات جنگی علیه ایران را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم
قالیباف: آمریکا و رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان چشم طمع داشتند
سردار ابن‌الرضا: اگر حین مذاکره تخلفی و نقضی ببینیم، در میدان پاسخ می‌دهیم
حضور سران سه قوه و جمعی از مسئولان نظام در مصلای تهران برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی
فرمانده کل ارتش: تقاص خون امام شهید ‌مان را خواهیم گرفت
خاتمی: ملت ایران در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید شگفتی‌ها خواهد ساخت
وداع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با فرمانده شهید کل قوا
سرلشکر عبداللهی: پیروزی با اتکا به اولویت‌های دفاعی رهبر شهید رقم خورد
دیدار وزیر خارجه قراقستان و وزیر کابینه نامیبیا با عراقچی
پیام بقائی در سالگرد جنایت آمریکا در حمله به هواپیمای مسافربری ایران
دیدار نیچروان بارزانی با عراقچی
آغاز فعالیت زائرشهرهای ارتش برای وداع و تشییع آقای شهید ایران
عصر امروز؛ مراسم تشییع پیکر داماد رهبر شهید انقلاب در شهران
آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند
رئیس مجلس عراق با قالیباف دیدار کرد
دیدار رئیس مجلس بنگلادش با قالیباف
قالیباف: ارتقای روابط راهبردی ایران و چین ضروری است
سپاه: خطای محاسباتی دشمن با پاسخی کوبنده‌تر از همیشه مواجه خواهد شد
سرپرست وزارت دفاع: کشور‌های اسلامی با اتحاد عملی، مانع تنش‌آفرینی رژیم صهیونیستی شوند
پزشکیان: شهادت رهبری، اندوهی عمیق بر دل آزادگان نشاند
حضور ۸ رئیس دولت و ۱۲ رئیس مجلس در مراسم وداع با رهبر شهید/ حضور هیات‌های رسمی از اروپای شرقی در مراسم
دعوت از مردم برای حضور در آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید