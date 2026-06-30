باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استراتژیست آمریکایی: آمریکا و اسرائیل در حال افول و ایران در مسیر صعود است! + فیلم

پروفسور رابرت پیپ گفت: جنگ ایران، آمریکا را به «ابرقدرت محدودشده» تبدیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پروفسور رابرت پیپ، نویسنده و متخصص استراتژی نظامی و تروریسم گفت: جنگ ایران تأثیر قدرتمندی در محدود کردن آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در بسیاری از مناطق جهان خواهد داشت. من آمریکا را از این پس یک «ابرقدرت محدودشده» با وقوع جنگ ایران می‌نامم.

وی افزود: پیش از جنگ ایران، اسرائیل قدرت رو به رشد و صعودی خاورمیانه بود. این کشور با «پیمان ابراهیم» در حال گسترش حوزه نفوذ خود بود اما اکنون آنچه می‌بینید دقیقاً نقطه مقابل آن است؛ اسرائیل قدرت رو به افول است و این ایران است که به عنوان قدرت صعودی ظاهر شده است.

 

مطالب مرتبط
استراتژیست آمریکایی: آمریکا و اسرائیل در حال افول و ایران در مسیر صعود است! + فیلم
young journalists club

بازی آمریکایی‌ها با واژگان/ «تغییر رژیم» یا «تغییر ماهیت» مسئله واقعا این است؟!

استراتژیست آمریکایی: آمریکا و اسرائیل در حال افول و ایران در مسیر صعود است! + فیلم
young journalists club

در دور سوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا چه گذشت؟ + فیلم

استراتژیست آمریکایی: آمریکا و اسرائیل در حال افول و ایران در مسیر صعود است! + فیلم
young journalists club

تاکید وزیر امورخارجه بر حق غنی سازی ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ورود پیکر مطهر شهیده زهرا محمدی گلپایگانی؛ دردانه معصوم رهبر شهید به مصلی تهران + فیلم
۷۶۵۹

ورود پیکر مطهر شهیده زهرا محمدی گلپایگانی؛ دردانه معصوم رهبر شهید به مصلی تهران + فیلم

۱۲ . تير . ۱۴۰۵
حال و هوای تهران در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۶۹۴

حال و هوای تهران در آستانه تشییع رهبر شهید انقلاب + فیلم

۱۲ . تير . ۱۴۰۵
وداع خانواده شهید سید حسن نصرالله با قائد شهید + فیلم
۱۶۶۲

وداع خانواده شهید سید حسن نصرالله با قائد شهید + فیلم

۱۲ . تير . ۱۴۰۵
حال‌وهوای حرم حضرت معصومه (س) در آستانه استقبال از پیکر رهبر شهید + فیلم
۴۲۹

حال‌وهوای حرم حضرت معصومه (س) در آستانه استقبال از پیکر رهبر شهید + فیلم

۱۲ . تير . ۱۴۰۵
تظاهرات ضداسرائیلی در فرانسه در هزارمین روز جنگ غزه + فیلم
۳۸۹

تظاهرات ضداسرائیلی در فرانسه در هزارمین روز جنگ غزه + فیلم

۱۲ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha