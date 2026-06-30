استراتژیست آمریکایی: آمریکا و اسرائیل در حال افول و ایران در مسیر صعود است! + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پروفسور رابرت پیپ، نویسنده و متخصص استراتژی نظامی و تروریسم گفت: جنگ ایران تأثیر قدرتمندی در محدود کردن آمریکا به عنوان یک ابرقدرت در بسیاری از مناطق جهان خواهد داشت. من آمریکا را از این پس یک «ابرقدرت محدودشده» با وقوع جنگ ایران می‌نامم.

وی افزود: پیش از جنگ ایران، اسرائیل قدرت رو به رشد و صعودی خاورمیانه بود. این کشور با «پیمان ابراهیم» در حال گسترش حوزه نفوذ خود بود اما اکنون آنچه می‌بینید دقیقاً نقطه مقابل آن است؛ اسرائیل قدرت رو به افول است و این ایران است که به عنوان قدرت صعودی ظاهر شده است.