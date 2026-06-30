رئیس جمهور ترکیه پیش از اجلاس ناتو در آنکارا با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه از کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیئت همراهش استقبال کرد و پس از آن، جلسه‌ای پشت در‌های بسته در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا برگزار شد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، برهان الدین دوران، مدیر ارتباطات و عاکف چاغاتای کیلیچ، مشاور ارشد رئیس جمهور نیز در این دیدار حضور داشتند. تاکنون هیچ جزئیات رسمی در مورد این دیدار منتشر نشده است.

کالاس، مارتا کاس، کمیسر توسعه اروپا و مگنوس برونر، کمیسر امور داخلی و مهاجرت اروپا برای مذاکراتی با هدف پیشبرد روابط و بحث در مورد چالش‌های منطقه‌ای و جهانی پیش از اجلاس هفته آینده ناتو در آنکارا، به ترکیه سفر کرده‌اند.

انتظار می‌رود کالاس، کاس و برونر در این سفر با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کنند. این دومین سفر رسمی کالاس به ترکیه است.

این سفر همزمان مقامات، نشانه‌ای از درک فزاینده اتحادیه اروپا از اهمیت روابطش با ترکیه در بحبوحه تغییر پویایی‌های جهانی است که درست قبل از تصدی ریاست شورای اتحادیه اروپا توسط ایرلند در اول ژوئیه انجام می‌شود.

نشست آنکارا که قرار است در ۷ و ۸ ژوئیه برگزار شود، سران کشور‌ها و دولت‌های کشور‌های عضو ناتو را گرد هم خواهد آورد. این سی و ششمین اجلاس ناتو و دومین اجلاسی خواهد بود که پس از اجلاس ۲۰۰۴ در استانبول، به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود.

منبع: آناتولی