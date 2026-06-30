\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0645\u0646\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0627\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0632\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u062e\u0631\u0648\u062c \u0627\u0632 \u062d\u0644\u0642\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0631\u0627 \u062a\u0634\u0631\u06cc\u062d \u06a9\u0631\u062f.\n