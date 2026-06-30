باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جزئیات خروج از حلقه‌های محدودیت ترافیکی در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم

سرهنگ مومنی جزئیات خروج از حلقه‌های محدودیت ترافیکی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه تلویزیونی جزئیات خروج از حلقه‌های محدودیت ترافیکی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب را تشریح کرد.

مطالب مرتبط
جزئیات خروج از حلقه‌های محدودیت ترافیکی در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم
young journalists club

عواملی که باعث تصادفات فوتی پایتخت شده است + فیلم

جزئیات خروج از حلقه‌های محدودیت ترافیکی در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم
young journalists club

اعمال قانون بیش از ۴۱ هزار موتورسوار متخلف + فیلم

جزئیات خروج از حلقه‌های محدودیت ترافیکی در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم
young journalists club

رانندگان باید میزان خودکنترلی خودشان را بررسی کنند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم
۸۹۴

گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
وظیفه مردم در حوزه تامین امنیت برای مراسم وداع + فیلم
۴۸۵

وظیفه مردم در حوزه تامین امنیت برای مراسم وداع + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با چند توصیه ضروری + فیلم
۴۴۱

حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با چند توصیه ضروری + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
فوران آتشفشان در فیلیپین + فیلم
۴۳۸

فوران آتشفشان در فیلیپین + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
توصیه‌های ایمنی اورژانس برای حفظ سلامت شهروندان در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم
۲۹۷

توصیه‌های ایمنی اورژانس برای حفظ سلامت شهروندان در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha