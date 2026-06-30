باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی،وزیر آموزشوپرورش در جلسه شورای راهبردی برنامهریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، ضمن قدردانی از نقشآفرینی این مدارس در توسعه فعالیتهای قرآنی و مشارکت در رویدادهای ملی، گفت: اگرچه مدارس غیردولتی در مقاطعی عملکرد قابل تقدیری داشتهاند، اما وضعیت فعلی آموزش و پرورش، چه در بخش دولتی و چه غیردولتی، با نقطه مطلوب فاصله دارد و نباید به هیچ شرایطی قانع بود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خطاب به موسسان و مدیران مدارس غیردولتی گفت: در این شرایط دشوار، رعایت حال مردم ضروری است. دریافت شهریه باید به صورت اقساطی انجام شود و تحمیل خدمات فوقبرنامه به خانوادهها و اجباری کردن آنها ممنوع است؛ فعالیتهای تربیتی تنها در صورتی اثربخش است که اختیاری و داوطلبانه باشد.
وی با تأکید بر ضرورت ابلاغ فوری شهریهها و بهروزرسانی اطلاعات، تصریح کرد: انتظار داریم مدیران کل آموزش و پرورش نظارتها را جدی و محکم دنبال کنند. هر مدرسهای که برخلاف ضوابط شورا عمل کند، آبروی نظام تعلیم و تربیت را به مخاطره میاندازد؛ لذا با متخلفان بدون تعارف برخورد شود. این برخوردها میتواند از لغو مدیریت و ابطال حق موسس تا تعطیلی مدرسه متغیر باشد.
کاظمی با اشاره به منش رهبر شهید در امیدآفرینی حتی در سختترین شرایط، تصریح کرد: برخی به دنبال کوچکانگاری دستاوردهای آموزش و پرورش هستند، در حالی که تمام موفقیتهای کشور مدیون تلاش معلمان است. این معلمان بودند که حتی زیر بمباران و در دشوارترین شرایط، چراغ آموزش را خاموش نکردند و امروز شاهد حضور افتخارآمیز دانشآموزان در المپیادهای بینالمللی هستیم.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال از رونمایی سامانه یکپارچه نظارت بر مدارس غیردولتی، گفت: این سامانه باید به ابزاری جامع برای مدیریت محتوا، فرایندها و نظارت بر گلوگاههای اصلی از جمله الگوی تعیین شهریه تبدیل شود.
وی با اشاره به ضرورت استقرار نظام ملی رتبهبندی و حکمرانی هوشمند، افزود: هدف نهایی، بهبود کیفی مدارس است. با این حال، با توجه به انسانمحور بودن فرایند ثبت اطلاعات در الگوی شهریه و رتبهبندی، باید اطمینان حاصل شود که دادهها دستکاری نمیشوند و راه برای هرگونه فساد در گلوگاههای نظارتی بسته است.