وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم ارتقای نظارت‌های ستادی بر مدارس غیردولتی، خواستار برخورد جدی با متخلفان در حوزه‌های شهریه و ضوابط آموزشی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه علیرضا کاظمی،وزیر آموزش‌وپرورش در جلسه شورای راهبردی برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی این مدارس در توسعه فعالیت‌های قرآنی و مشارکت در رویدادهای ملی، گفت: اگرچه مدارس غیردولتی در مقاطعی عملکرد قابل تقدیری داشته‌اند، اما وضعیت فعلی آموزش و پرورش، چه در بخش دولتی و چه غیردولتی، با نقطه مطلوب فاصله دارد و نباید به هیچ شرایطی قانع بود.

لزوم رعایت حال مردم در دریافت شهریه‌ها

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، خطاب به موسسان و مدیران مدارس غیردولتی گفت: در این شرایط دشوار، رعایت حال مردم ضروری است. دریافت شهریه باید به صورت اقساطی انجام شود و تحمیل خدمات فوق‌برنامه به خانواده‌ها و اجباری کردن آن‌ها ممنوع است؛ فعالیت‌های تربیتی تنها در صورتی اثربخش است که اختیاری و داوطلبانه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت ابلاغ فوری شهریه‌ها و به‌روزرسانی اطلاعات، تصریح کرد: انتظار داریم مدیران کل آموزش و پرورش نظارت‌ها را جدی و محکم دنبال کنند. هر مدرسه‌ای که برخلاف ضوابط شورا عمل کند، آبروی نظام تعلیم و تربیت را به مخاطره می‌اندازد؛ لذا با متخلفان بدون تعارف برخورد شود. این برخوردها می‌تواند از لغو مدیریت و ابطال حق موسس تا تعطیلی مدرسه متغیر باشد.

پیشرفت آموزش و پرورش در سایه تلاش معلمان

کاظمی با اشاره به منش رهبر شهید در امیدآفرینی حتی در سخت‌ترین شرایط، تصریح کرد: برخی به دنبال کوچک‌انگاری دستاوردهای آموزش و پرورش هستند، در حالی که تمام موفقیت‌های کشور مدیون تلاش معلمان است. این معلمان بودند که حتی زیر بمباران و در دشوارترین شرایط، چراغ آموزش را خاموش نکردند و امروز شاهد حضور افتخارآمیز دانش‌آموزان در المپیادهای بین‌المللی هستیم.

هوشمندسازی؛ راهبرد نظارت بر گلوگاه‌های فساد

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال از رونمایی سامانه یکپارچه نظارت بر مدارس غیردولتی، گفت: این سامانه باید به ابزاری جامع برای مدیریت محتوا، فرایندها و نظارت بر گلوگاه‌های اصلی از جمله الگوی تعیین شهریه تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت استقرار نظام ملی رتبه‌بندی و حکمرانی هوشمند، افزود: هدف نهایی، بهبود کیفی مدارس است. با این حال، با توجه به انسان‌محور بودن فرایند ثبت اطلاعات در الگوی شهریه و رتبه‌بندی، باید اطمینان حاصل شود که داده‌ها دستکاری نمی‌شوند و راه برای هرگونه فساد در گلوگاه‌های نظارتی بسته است.

برچسب ها: شهریه مدارس غیردولتی ، رتبه بندی مدارس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۳ ۰۹ تير ۱۴۰۵
کوتاه بیا
در مورد مسائل مهم تر متخلفان تو کشور جولان میدن کسی نتونسته برخورد کنه. مثل همین ارز صادراتی که برنگشته مثل افزایش قیمت خودرو مثل افزایش اجاره بها برخلاف نظر سه قوه ....
حالا شما میخوای با افزایش شهریه زیاد و شهریه تو مدارس دولتی برخورد کنی؟
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