رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از تکمیل پروژه خیری کلینیک بیماران خاص فارسان خبر داد و گفت: با تجهیز این مرکز ۳۱ تخت دیالیز به این شهرستان اضافه می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی فرد در بازدید از پروژه های عمرانی خیری شهرستان فارسان گفت: کلینیک بیماران خاص و صعب‌العلاج شهرستان فارسان که به همت خیر نیک اندیش حوزه سلامت جناب اقای حاج جمعه مالکی احداث شده است، به مرحله آماده‌سازی برای تجهیز و بهره‌برداری رسید.

این مرکز درمانی در بیمارستان سیدالشهدا (ع) فارسان قرار دارد و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

این مجموعه با زیربنای ۲۷۰۰ متر مربع احداث شده و اکنون از نظر فیزیکی به طور کامل تکمیل و آماده تجهیز است.

با تجهیز این مرکز توسط دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بخش قابل توجهی از نیاز بیماران خاص در شهرستان تأمین خواهد شد و از مراجعه بیماران به شهرهای دیگر کاسته می‌شود.

در حال حاضر ۵۴ بیمار دیالیزی در شهرستان فارسان تحت درمان قرار دارند که هر بیمار هفته‌ای سه نوبت دیالیز می‌شود.

هم‌اکنون ۹ دستگاه دیالیز در بیمارستان سیدالشهدا (ع) فعال است، که با بهره‌برداری از کلینیک جدید، ظرفیت دیالیز برای خدمت رسانی به بیماران خاص این شهرستان و شهرهای مجاور به ۳۱ تخت و دستگاه افزایش خواهد یافت.

طراحی این پروژه به‌گونه‌ای انجام شده که در شرایط خاص و بحرانی امکان افزایش ظرفیت تا دو برابر نیز وجود داشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند در مواقع اضطراری و افزایش تعداد بیماران، نقش حیاتی ایفا کند.

این مرکز علاوه بر ارائه خدمات دیالیز، خدمات درمانی و مراقبتی ویژه‌ای نیز برای بیماران مبتلا به تالاسمی، هموفیلی و سایر بیماری‌های خاص پیش‌بینی کرده است.

ایجاد فضایی مستقل و تخصصی برای این بیماران، ضمن ارتقای کیفیت خدمات، موجب افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده‌های آنان خواهد شد.

کلینیک بیماران خاص فارسان به عنوان یک پروژه خیری، نمونه‌ای از مشارکت مؤثر خیران در حوزه سلامت استان محسوب می‌شود.

در کنار این کلینیک، پایگاه اورژانس ۱۱۵ نیز به صورت خیری و به یاد فرزند این خیر نیکوکار زنده‌یاد حاج محمدرضا مالکی دانشجوی رشته پزشکی احداث شده است.

این پایگاه می‌تواند در ارتقای سرعت خدمات امدادی و پاسخگویی به حوادث و فوریت‌های پزشکی منطقه تأثیرگذار باشد.