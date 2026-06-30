باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی یوسفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت گفت: شرایط اقلیمی مناسب و مدیریت صحیح مزارع موجب تولید محصولی با کیفیت شده است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از گوجه‌فرنگی برداشت‌شده از مزارع شهرستان پس از سورت و بسته‌بندی، به بازارهای هدف صادراتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشور پاکستان صادر می‌شود.

یوسفی گفت: صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکنندگان، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان و افزایش درآمد بهره‌برداران دارد.

او ادامه داد: تاکنون ۱۰ هزار تن محصول گوجه فرنگی صادر شده و بیش بینی می شود تا پایان برداشت بیش از ۲۰ هزار تن صادر شود که نسبت به پارسال ۱۰ درصد افزایش عملکرد داشته ایم.

مدیر شهرستان بیان کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با ارائه توصیه‌های فنی و نظارت بر مراحل تولید، در جهت ارتقای کیفیت محصول و رعایت استانداردهای مورد نیاز بازارهای صادراتی تلاش می‌کنند.

یوسفی افزود: شهرستان زرین‌دشت به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی، از مناطق مستعد تولید محصولات سبزی و صیفی در استان فارس به شمار می‌رود و هر ساله بخشی از تولیدات آن به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین‌دشت، گفت: گوجه کاران برای صادرات محصولات خود نیاز به دریافت کد شناسه سلامت محصول از سامانه سانکا و سبک دارند که لازم است با مراجعه به سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی و اتاق اصناف کشاورزی نسبت به ثبت اطلاعات و دریافت این کد اقدام کنند.

منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی زرین دشت