سخنرانی رهبر شهید درباره عدم وابستگی انقلاب اسلامی به شخص + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc\u060c \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0645\u0639\u062a\u0642\u062f \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0647\u06cc\u0686\u06af\u0627\u0647 \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u062e\u0635 \u0648 \u06cc\u0627 \u0627\u0634\u062e\u0627\u0635 \u0645\u0639\u06cc\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a.\n