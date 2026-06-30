باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سخنرانی رهبر شهید درباره عدم وابستگی انقلاب اسلامی به شخص + فیلم

رهبر شهید انقلاب معتقد بودند که انقلاب اسلامی وابسته به شخص و یا اشخاص معینی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب معتقد بودند که انقلاب اسلامی ایران هیچگاه وابسته به شخص و یا اشخاص معینی نیست.

مطالب مرتبط
سخنرانی رهبر شهید درباره عدم وابستگی انقلاب اسلامی به شخص + فیلم
young journalists club

تشییع رهبر شهید، پیام ایستادگی ملت ایران را به جهان مخابره می‌کند + فیلم

سخنرانی رهبر شهید درباره عدم وابستگی انقلاب اسلامی به شخص + فیلم
young journalists club

مصلی آماده یک وداع + فیلم

سخنرانی رهبر شهید درباره عدم وابستگی انقلاب اسلامی به شخص + فیلم
young journalists club

بازخوانی اولین وصیت نامه رهبر شهید انقلاب در سال ۴۲ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم
۸۹۴

گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
وظیفه مردم در حوزه تامین امنیت برای مراسم وداع + فیلم
۴۸۵

وظیفه مردم در حوزه تامین امنیت برای مراسم وداع + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با چند توصیه ضروری + فیلم
۴۴۱

حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با چند توصیه ضروری + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
فوران آتشفشان در فیلیپین + فیلم
۴۳۸

فوران آتشفشان در فیلیپین + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
توصیه‌های ایمنی اورژانس برای حفظ سلامت شهروندان در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم
۲۹۷

توصیه‌های ایمنی اورژانس برای حفظ سلامت شهروندان در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha