رزمایش شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز برق در قالب طرح جهادی مهتاب در سراب آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ناهیده خدادادی سید علی بوترابی مجری طرح مهتاب در شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی، هدف از اجرای این طرح را مدیریت هوشمند سازی تلفات انرزی برق عنوان کرد و افزود: در این مانور مناطق آلوده که مصارف غیر مجاز و فرعی دارند شناسایی شده وجمع آوری می‌شوند.

وی با بیان اینکه شهرستان سراب، در مقابله با مصارف غیرمجاز و سرقت در یکسال گذشته رتبه اول استان را داراست افزود: در این راستا ۳۸ مگا وات برق در سال صرفه جویی و سیوینگ شده و از متخلفین ۱۰ میلیارد ریال خسارت دریافت شده است.

وی ادامه داد: این شهرستان با ۶۹ هزار مشترک روزانه حدود ۶۰ مگاوات مصرف دارند.

وی از مردم استان خواست در صورت مشاهده تخلف ازطریق دستگاه‌های رمز ارز موضوع را با شماره تلفن ۳۰۰۰۵۱۲۱ و سو استفاده کنندگان برق غیر مجاز با شماره تلفن ۳۰۰۰۶۸۲۱ در میان بگذارند.

برچسب ها: برق غیرمجاز ، مصارف خانگی
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