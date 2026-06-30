وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای سعودی خود، خواستار ادامه مذاکرات آمریکا و ایران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد که وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه در دیدار با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان در پکن خواستار حفظ روند مذاکرات بین ایالات متحده و ایران شد.

وانگ گفت: «آتش‌بس فعلی همچنان شکننده است، اما صحبت کردن بهتر از جنگیدن است و گفت‌و‌گو بهتر از رویارویی است.» وی افزود که چین مایل است با عربستان سعودی برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و ترویج صلح پایدار همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری عربستان (SPA)، دو وزیر در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کردند و در مورد مسائل مورد علاقه مشترک به ویژه تحولات خاورمیانه، تلاش‌ها برای کاهش تنش و افزایش امنیت و ثبات و اهمیت تضمین امنیت دریایی و حفظ آزادی ناوبری در تنگه هرمز و آبراه‌های بین‌المللی برای حمایت از امنیت انرژی و ثبات اقتصادی جهانی تبادل نظر کردند.

به گزارش SPA، وزرا همچنین روابط «استراتژیک» بین دو کشور و راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه در طیف وسیعی از زمینه‌ها در حمایت از منافع مشترک خود را بررسی کردند.

آنها همچنین در مورد گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری و تقویت مشارکت خود در بخش‌های کلیدی از جمله انرژی، صنعت، زنجیره‌های تأمین و فناوری‌های پیشرفته، در راستای اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، این گفت‌و‌گو‌ها همچنین بر افزایش سرمایه‌گذاری متقابل، تقویت تجارت دوجانبه و «گشودن افق‌های جدید برای همکاری بین دو کشور» متمرکز بود.

برچسب ها: توافق ایران و آمریکا ، آتش‌بس
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۰ ۰۹ تير ۱۴۰۵
پس ماهم از مذاکرات چین و کشور تایوان حمایت می کنیم. این اظهارات چین با موضع نه شرقی نه غربی ما منافات داره
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