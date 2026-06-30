باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توصیه به مادرانی که در آیین وداع رهبر شهید شرکت می‌کنند + فیلم

با توجه به گرمای هوا، مادرانی که قصد شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید را دارند، باید به برخی نکات توجه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا اسوار، امدادگر سازمان هلال‌احمر در برنامه تمام قد شبکه افق توصیه‌های ویژه‌ای برای مادرانی که در آیین وداع رهبر شهید انقلاب شرکت می‌کنند، ارائه کرد.

مطالب مرتبط
توصیه به مادرانی که در آیین وداع رهبر شهید شرکت می‌کنند + فیلم
young journalists club

چند توصیه ساده اما مهم برای رفتن در تجمعات + فیلم

توصیه به مادرانی که در آیین وداع رهبر شهید شرکت می‌کنند + فیلم
young journalists club

اولین اقدام هنگام مواجه شدن با فردی که گرمازده شده است + فیلم

توصیه به مادرانی که در آیین وداع رهبر شهید شرکت می‌کنند + فیلم
young journalists club

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم
۸۹۴

گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
وظیفه مردم در حوزه تامین امنیت برای مراسم وداع + فیلم
۴۸۵

وظیفه مردم در حوزه تامین امنیت برای مراسم وداع + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با چند توصیه ضروری + فیلم
۴۴۱

حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با چند توصیه ضروری + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
فوران آتشفشان در فیلیپین + فیلم
۴۳۸

فوران آتشفشان در فیلیپین + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
توصیه‌های ایمنی اورژانس برای حفظ سلامت شهروندان در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم
۲۹۷

توصیه‌های ایمنی اورژانس برای حفظ سلامت شهروندان در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha