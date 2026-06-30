ارائه بیش از ۵۰۰ خدمت رایگان در قالب طرح «نصر» در مسجد گلشن گرگان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - در این برنامه جهادی، خدمات بیناییسنجی توسط گروههای تخصصی و خدمات مشاوره حقوقی رایگان توسط گروه جهادی «حقوقدانان مهر رضوی» به مراجعهکنندگان ارائه شد.
این طرح با هدف تسهیل دسترسی اقشار کمبرخوردار به خدمات تخصصی، بهصورت مستمر هر هفته روزهای یکشنبه در مسجد جامع گلشن گرگان برگزار میشود.
همچنین در دهه نخست ماه محرم، همزمان با استقرار موکبهای خدمترسان، بیش از ۵۰۰ خدمت بیناییسنجی به مراجعان ارائه شد که پس از انجام معاینات اولیه، ۲۰۰ نفر برای دریافت خدمات تخصصیتر و ادامه روند تشخیص و درمان به مراکز مربوطه ارجاع شدند.
دستاندرکاران این طرح با تأکید بر تداوم اجرای برنامههای جهادی، هدف از برگزاری این خدمات را ارتقای سلامت، شناسایی بهموقع مشکلات بینایی و افزایش دسترسی مردم، بهویژه اقشار نیازمند، به خدمات تخصصی عنوان کردند.