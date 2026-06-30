باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - احمد رضا راستی، مدیرعامل شرکت فلات قاره با اشاره به روند اجرای پروژههای توسعهای این شرکت گفت: از نظر کیفیت تجهیزات و طراحی، هیچ تفاوتی میان تجهیزات مورد استفاده در این پروژهها با نمونههای خارجی وجود ندارد و تمامی طراحیها با دقت انجام شده و تجهیزات مورد نیاز با بالاترین استانداردها تامین شده است.
وی افزود: تنها تفاوت موجود در اجرای پروژهها، مربوط به زمانبندی و فرآیند تامین برخی تجهیزات است که با توجه به تحریمهای ظالمانه، طبیعی است و ممکن است روند اجرای پروژه را با چالشهایی مواجه کند.
راستی ادامه داد: بخش عمده تجهیزات مورد نیاز این پروژهها از داخل کشور تامین شده و با بهترین کیفیت در حال استفاده است، هرچند در برخی بخشها مانند تامین برق مورد نیاز توربین ژنراتورها، نیاز به استفاده از تجهیزات خارجی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت نفتی فلات قاره همچنین با اشاره به افزایش ظرفیت تولید این پروژهها اظهار کرد: با بهرهبرداری از این طرحها، حدود ۳۵ هزار بشکه در روز به تولید فعلی نفت کشور اضافه خواهد شد.
وی تاکید کرد: این افزایش تولید میتواند نقش مهمی در تحقق اهداف تعیینشده در برنامه هفتم داشته باشد و سهم قابل توجهی در افزایش تولید نفت کشور ایفا کند.