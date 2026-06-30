خانواده جانباز شهید یوسف طالب مرندی به نیت پاسداشت یاد شهید، هزینه‌های سالگردش به مبلغ ۶ میلیارد ریال را برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم مالی اهدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مراد فتحی مدیرکل امور زندان های آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما با اظهار اینکه جانباز شهید یوسف طالب مرندی، که در سال ۱۳۶۰ دچار قطع نخاع و ۷۰ درصد جانبازی شدند؛ در خرداد ۱۴۰۴ پس از سال‌ها رنج، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند؛ گفت: خانواده این شهید والامقام با اهدای ۶ میلیارد ریال به عنوان هزینه‌های سالگردش برای آزادی زندانیان نیازمند جرایم مالی ضمن انجام عمل نیک یاد و نام این شهید والامقام را زنده نگه داشتند.

وی افزود: پس از بررسی‌های دقیق کمیته تحقیق و مددکاری ستاد دیه و شناسایی پرونده‌های نیازمند، مراسم گلریزان آزادی در پایان این هفته برگزار می‌شود.

فتحی با اشاره به برگزاری این مراسم باشکوه در مزار مطهر شهید بزرگوار، واقع در باغ رضوان ارومیه (مزار شهدا) قطعه هفت؛ اظهار کرد: این اقدام پسندیده، نمادی از ایثار و همدلی در جامعه است و نشان می‌دهد که حتی پس از شهادت، می‌توان با کمک به همنوعان، راه شهید را ادامه داد. 

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این حرکت خیرخواهانه، الگویی برای دیگران باشد و گره‌گشای زندگی خانواده‌های بی‌پناه شود.

برچسب ها: جش گلریزان ، اداره کل زندانها
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