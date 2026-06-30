باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- سعید تاجیک رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران در نشست برنامهریزی توزیع بهینه برق صنایع اظهار داشت: صنعت بهدلیل کمبود برق ناچار شده وارد حوزه نیروگاهی شود؛ در حالی که تولید برق فعالیتی تخصصی است و بهتر بود سازوکارهایی مانند صندوقهای مشترک یا مدلهای تعاونی در کنار شهرکهای صنعتی طراحی میشد تا واحدهای صنعتی کوچک بتوانند بهصورت تجمیعی در این حوزه سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: باید هرچه سریعتر در سیاستهای مدیریت مصرف و اجرای برنامههای جدی بهینهسازی انرژی بازنگری صورت گیرد.
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با انتقاد از توقف اجرای تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: اگر ساعت ۶ صبح از منزل خارج شوید، شدت نور روز بهخوبی قابل مشاهده است، اما عملاً از این ظرفیت استفاده نمیکنیم؛ در حالی که تغییر ساعت در بسیاری از کشورهای جهان یک رویه متعارف برای کاهش مصرف انرژی محسوب میشود.
وی با اشاره به اجرای این سیاست طی بیش از دو دهه در کشور افزود: مشخص نیست چرا این قانون طی چهار تا پنج سال گذشته متوقف شده است. از نمایندگان مجلس درخواست داریم موضوع را مجدداً در دستور کار قرار دهند تا از هدررفت انرژی جلوگیری شود.
تاجیک به شکاف میان رشد مصرف برق و توسعه صنعت برق اشاره کرد و گفت: نرخ رشد مصرف سالانه دستکم ۲ درصد بیشتر از نرخ رشد صنعت برق است و این فاصله هر سال بزرگتر میشود. در چنین شرایطی باید مشخص شود برنامه جدی دولت برای بهینهسازی مصرف چیست و آیا صرفاً توسعه نیروگاهها مدنظر است یا اقدامات عملیاتی نیز در حوزه مدیریت مصرف دنبال میشود.
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: دولت باید بهینهسازی را از ساختمانها و مجموعههای خود آغاز کند و نتایج اجرای طرحهای کاهش مصرف را بهصورت شفاف ارائه دهد.در حال حاضر میزان موفقیت کشور در کنترل رشد مصرف خانگی و کشاورزی هنوز قابل توجه نیست.
وی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای همکاری در این زمینه اظهار کرد: اتاق بازرگانی آمادگی دارد طرحهای مرتبط با کاهش مصرف، از جمله توسعه و بهبود کولرهای آبی کممصرف، را به صنایع منتقل کند تا زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی فراهم شود.
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش نسبی خاموشیها در فصل بهار امسال گفت: بخشی از این وضعیت ناشی از کاهش متوسط دمای کشور نسبت به سال گذشته، تعطیلی دانشگاهها و مدارس و همچنین افت فعالیت برخی صنایع بوده است و نباید این شرایط را بهعنوان حل ریشهای مشکل تلقی کرد.
وی افزود: تمرکز وزارت نیرو بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، اما بدون اجرای سیاستهای جدی بهینهسازی مصرف و رعایت استانداردهای انرژی، مشکلات سالهای آینده تکرار خواهد شد.
تاجیک بر آمادگی اتاق بازرگانی برای همکاری با دولت و مجلس در تهیه گزارشهای تخصصی و ارائه پیشنهادهای اجرایی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدیتر موضوع مدیریت مصرف انرژی شد.