باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مشکل اساسی دشمن با سیرت انقلاب + فیلم

مشکل اصلی دشمنان کشورمان، سیرت انقلاب اسلامی ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین صلح میرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق گفت: دشمن با صورت انقلاب مشکلی ندارد بلکه با سیرت انقلاب مشکل دارد.

مطالب مرتبط
مشکل اساسی دشمن با سیرت انقلاب + فیلم
young journalists club

استراتژیست آمریکایی: آمریکا و اسرائیل در حال افول و ایران در مسیر صعود است! + فیلم

مشکل اساسی دشمن با سیرت انقلاب + فیلم
young journalists club

تنها موردی که ترامپ درباره آن راست گفت + فیلم

مشکل اساسی دشمن با سیرت انقلاب + فیلم
young journalists club

ترامپ و پس لرزه های جنگ با ایران + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم
۸۹۴

گرمای بی‌سابقه در آلمان؛ خیابان‌های برلین آب‌پاشی شدند + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
وظیفه مردم در حوزه تامین امنیت برای مراسم وداع + فیلم
۴۸۵

وظیفه مردم در حوزه تامین امنیت برای مراسم وداع + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با چند توصیه ضروری + فیلم
۴۴۱

حضور ایمن در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی با چند توصیه ضروری + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
فوران آتشفشان در فیلیپین + فیلم
۴۳۸

فوران آتشفشان در فیلیپین + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
توصیه‌های ایمنی اورژانس برای حفظ سلامت شهروندان در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم
۲۹۷

توصیه‌های ایمنی اورژانس برای حفظ سلامت شهروندان در مراسم وداع با رهبر شهید + فیلم

۱۰ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha