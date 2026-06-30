مشکل اساسی دشمن با سیرت انقلاب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0648\u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u0645\u06cc\u0646 \u0635\u0644\u062d \u0645\u06cc\u0631\u0632\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0639\u0636\u0648 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631\u06af\u0627\u0647 \u062c\u0646\u06af \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u0627 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u06cc\u0631\u062a \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n