باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت: همچنین در شهرستان زهک نیز بیشینه سرعت باد ۸۱ کیلومتر بر ساعت ثبت و دید افقی به ۸۰۰ متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: تا پایان هفته در شمال استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز وزش باد، افزایش غبار و گاهی گردوخاک دور از انتظار نیست. از سوی دیگر، تا پایان هفته از شدت گرمای هوا در نیمه شمالی استان به‌تدریج کاسته خواهد شد.

حیدری از شهروندان خواست در زمان وقوع طوفان گردوخاک، از ترددهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای مواصلاتی شمال استان خودداری کنند، بیماران تنفسی، سالمندان، کودکان تا حد امکان در فضای باز حضور نداشته باشند، کشاورزان و دامداران نیز تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از باد شدید و گردوخاک را در نظر بگیرند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان