دیوان عالی آمریکا علیه دستور ترامپ برای پایان دادن به شهروندی مبتنی بر تولد رأی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیوان عالی ایالات متحده علیه دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پایان دادن به شهروندی مبتنی بر تولد برای همه افراد متولد خاک ایالات متحده رأی داده است.

این حکم با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف، ضربه بزرگی به ترامپ و تلاش او برای تغییر مهاجرت در ایالات متحده است. ترامپ پس از روی کار آمدن در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، فرمان اجرایی را امضا کرد که به موجب آن، افرادی که در ایالات متحده از والدینی با وضعیت قانونی موقت یا بدون مدرک متولد شده‌اند، از دریافت خودکار شهروندی ایالات متحده منع می‌شوند.

حکم دیوان عالی آمریکا، حکم دادگاه بدوی مبنی بر مغایرت دستور ترامپ با قانون اساسی ایالات متحده و همچنین تصمیم بعدی دیوان عالی کشور در این مورد را تأیید می‌کند.

منبع: الجزیره