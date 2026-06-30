سخنگوی دولت در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش در جریان جنگ رمضان با حضور مقتدرانه و اجرای مأموریت‌های حساس عملیاتی، نقش برجسته‌ای در حفظ امنیت دریایی کشور و مقابله با تهدیدات ایفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم روز سه شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش ضمن دیدار با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش از یادمان شهدا و وسایل به جا مانده از شهدای ناوشکن دنا در جنگ رمضان بازدید و بر ضرورت پاسداشت ایثار و فداکاری مدافعان امنیت و اقتدار دریایی کشور تأکید کرد.

وی در دیدار با فرمانده نیروی دریایی ارتش، با اشاره به نقش تعیین‌کننده این نیرو در تأمین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی، حفاظت از منافع ملی و صیانت از مرز‌های آبی جمهوری اسلامی ایران، گفت: نیروی دریایی ارتش در جریان جنگ رمضان با حضور مقتدرانه و اجرای مأموریت‌های حساس عملیاتی، نقش برجسته‌ای در حفظ امنیت دریایی کشور و مقابله با تهدیدات ایفا کرد.

سخنگوی دولت همچنین از تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و آمادگی مستمر کارکنان نیروی دریایی ارتش تقدیر کرد و افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه دریایی مرهون جانفشانی، تخصص و روحیه جهادی دریادلان نیروی دریایی ارتش است.

در این دیدار، فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز گزارشی از فعالیت‌ها، اقدامات و مأموریت‌های این نیرو در دوران جنگ رمضان ارائه کرد و به تشریح نحوه اجرای عملیات‌ها، تأمین امنیت مرز‌های آبی، حفاظت از زیرساخت‌ها و خطوط کشتیرانی و همچنین مقابله با تهدیدات دشمن پرداخت.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش در طول جنگ رمضان با بهره‌گیری از توان عملیاتی، اطلاعاتی و پشتیبانی خود در تمامی مأموریت‌های محوله حضوری فعال و مؤثر داشته است، خاطرنشان کرد: کارکنان این نیرو با تکیه بر دانش، تجربه و روحیه ایثار، مأموریت‌های محوله را با موفقیت به انجام رسانده و امنیت پایدار در حوزه دریایی کشور را حفظ کردند.

در پایان این دیدار، طرفین بر تداوم حمایت از ارتقای توانمندی‌های دفاعی و دریایی کشور و تقویت آمادگی نیرو‌های مسلح برای صیانت از منافع ملی و امنیت جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

در این دیدار که امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سعید نصیرالاسلامی رییس اداره عقیدتی سیاسی نداجا نیز حضور داشتند، سخنگوی دولت از همسر شهید بهمن اسفندیاری از شهدای جاویدالاثر ناوشکن دنا در جنگ رمضان تجلیل کرد.

منبع: ارتش

برچسب ها: سخنگوی دولت ، نیروی دریایی
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