با انجام قرعه‌کشی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان آسیا، حریفان نمایندگان کشورمان مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه‌کشی اوزان دهگانه رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا، در شهر پاتایا تایلند برگزار شد.

براساس این قرعه‌کشی، در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۸ نفر حضور دارند، آرمین شمسی‌پور در دور نخست با کابولوف از قزاقستان سرشاخ می‌شود و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با برنده مسابقه کشتی‌گیرانی از قرقیزستان و ترکمنستان مبارزه می‌کند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۲ شرکت کننده دارد، امیرعلی حیدری در دور اول به مصاف سفروف از تاجیکستان می‌رود و در صورت گذر از این حریف، در دور بعد به مصاف عبدالرسولوف از قرقیزستان می‌رود.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۱۱ نماینده دارد، علی غریبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با مالیک از هند مبارزه می‌کند.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۱۳ کشتی‌گیر حضور دارند، محمدرضا غلامی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد با برنده کشتی‌گیران تاجیکستان و کره‌جنوبی رو‌به‌رو می‌شود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، محمد کاظمی در دور نخست با اگوچی از ژاپن کشتی می‌گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف راتافون کانچای از تایلند می‌رود.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۱۴ نماینده دارد، امیرمهدی سعید نوا در دور اول به مصاف ژه‌ینگ سونگ از چین می‌رود و در صورت شکست این حریف، در دور بعد با برنده کشتی‌گیرانی از قرقیزستان و کره جنوبی سرشاخ می‌شود.

در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۸ نفر شرکت کرده‌اند، علیرضا محمدحسینی در دور نخست به مصاف کو ماتسوشیما از ژاپن می‌رود.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، امیرحسین نعمت‌زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده بوبور عبدالرسولوف از ازبکستان و هوآی‌آن او از چین تایپه مبارزه می‌کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۹ نفر شرکت کرده‌اند، امیرسام محمدی در دور نخست به مصاف لی یو از چین می‌رود و در صورت پیروزی در این دیدار، در دور دوم به مصاف کوکی ماتسوموتو از ژاپن می‌رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۱۰ کشتی‌گیر ثبت نام کرده‌اند، امیرحسین عبدولی در دور اول به مصاف نعمت‌اف از ازبکستان می‌رود و در صورت غلبه بر این حریف، در دور بعد با پارک از کره‌جنوبی مبارزه می‌کند.

برچسب ها: کشتی فرنگی جوانان ، قهرمانی آسیا
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