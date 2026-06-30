فرمانده انتظامی مرودشت از کورشدن چشم یک فرد در پی وقوع درگیری در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد نزاع منجر به کورشدن چشم راست فردی در یکی از محلات این شهرستان، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او گفت: مأموران با حضور میدانی در محل حادثه و انجام تحقیقات اولیه و اقدامات تخصصی پلیسی، موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن هویت ضارب را شناسایی و این فرد را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه از متهم یک قبضه سلاح سرد به کار رفته در درگیری (چاقو) کشف شد، ادامه داد: ضارب پس از اعتراف به جرم خود با تشکیل پرونده قضایی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ مردانی به شهروندان توصیه کرد: با بالابردن آستانه صبر و تحمل خود از وقوع این گونه موارد جلوگیری کرده و در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس فارس