با دستور استاندار آذربایجان غربی و رسیدگی مسئولان مربوطه اختلال فنی پایانه تمرچین که به دلیل افزایش دما پیش آمده بود رفع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی دریافت گزارش‌های اولیه از بروز اختلال فنی در پایانه مرزی تمرچین، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دستور رسیدگی فوری به موضوع را صادر کرده و مشاور امور مرزی مقام عالی استان برای پیگیری میدانی و رفع مشکل به محل اعزام شد.

این اختلال به دلیل گرمای شدید هوا، پاسخگو نبودن سیستم سرمایشی ساختمان پایانه و افزایش حجم تردد مسافران رخ داد که در نتیجه آن، بخش مخابراتی پایانه دچار مشکل شده و سامانه کنترل گذرنامه‌ها از مدار خارج و این وضعیت موجب توقف موقت فرآیند کنترل و تردد مسافران از مرز تمرچین شد.

این اختلال از ساعت ۱۴ روز دوشنبه آغاز و تا ساعت ۲۱:۳۰ ادامه داشت که با حضور مشاور عالی امور مرزی استاندار آذربایجان‌غربی در محل، هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و رفع اشکال فنی، از ساعت ۲۱:۴۵ فرآیند پذیرش و صدور مجوز تردد از سر گرفته شد و تا ساعت ۲۴، تردد مسافران به روال عادی بازگشت.

اقدام فوری استاندار آذربایجان‌غربی و اعزام شبانه نماینده ویژه برای مدیریت میدانی این موضوع، موجب تسریع در رفع اختلال، جلوگیری از افزایش معطلی زائران و بازگشت سریع خدمات‌رسانی در یکی از مهم‌ترین پایانه‌های مرزی استان  است.

منبع:استانداری

برچسب ها: مرز بازرگان ، اختلال فنی
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