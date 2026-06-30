باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گفته اپراتور شبکه برق فرانسه Enedis، نزدیک به ۱۶۰۰۰ خانه و کسب و کار در فرانسه روز سه‌شنبه به دلیل موج گرمای استثنایی و طوفان‌های اخیر که همچنان شبکه توزیع برق این کشور را تحت فشار قرار می‌دهند، بدون برق ماندند.

به گزارش لوموند، تا ساعت ۹ صبح به وقت محلی (۰۷۰۰ به وقت گرینویچ)، حدود ۱۵۹۰۰ مشترک در پاریس و بخش‌های شمالی Nord و Aisne بدون برق ماندند.

اپراتور شبکه برق فرانسه اعلام کرد که ۸۱۰۰ خانه و کسب و کار تحت تأثیر قطعی برق ناشی از آنچه که آن را «موج گرمای شدید و گسترده با شدت و مدت بی‌سابقه» توصیف کرد، همراه با طوفان‌های شدیدی که شنبه شب رخ داد، قرار گرفته‌اند. حدود ۶۶۰۰ نفر از این مشترکین در نورد و ۱۴۰۰ نفر در آیزن بودند.

این اپراتور افزود که ۷۸۰۰ مشترک دیگر، عمدتاً در پاریس، تحت تأثیر قطعی‌های برق جداگانه مرتبط با گرمای شدید قرار گرفته‌اند.

اپراتور شبکه برق فرانسه اعلام کرد که دمای بالای مداوم در طول روز و شب، سطوح آسفالت را بیش از حد گرم کرده و باعث تجمع گرما در زیر زمین و تضعیف بخش‌هایی از شبکه توزیع برق شده است.

به گفته این اپراتور، دمای زیر زمین در برخی مناطق به ۹۰ درجه سانتیگراد (۱۹۴ درجه فارنهایت) رسیده است که باعث گسترش کابل‌های نسل قدیمی و افزایش خطر خرابی در اتصالات شبکه شده است.

بیش از ۶۰ هزار خانوار از روز یکشنبه در جریان آنچه مقامات فرانسوی آن را شدیدترین موج گرمای ثبت شده در کشور توصیف کرده‌اند، دچار قطعی برق شده‌اند.

اپراتور شبکه برق فرانسه هفته گذشته نیروی مداخله سریع برق (FIRE) خود را برای واکنش به افزایش خطر قطعی برق در پی تداوم دمای شدید، فعال کرد.

منبع: آناتولی