باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های ملی فرانسه و سوئد در در یکی از جذاب‌ترین و تماشایی‌ترین بازی‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، بامداد چهارشنبه ساعت ۰۰:۳۰ در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی برابر یکدیگر صف آرایی می‌کند.

این ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که تیم ملی فرانسه با ۹ امتیاز کامل به عنوان صدرنشین گروه I و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی پا به مرحله حذفی جام جهانی گذاشته است. در آن طرف، تیم ملی سوئد با ۴ امتیاز از گروه F و با یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست، به مرحله یک شانزدهم نهایی صعود کرده است.

شاگردان دیدیه دشان در مرحله گروهی نمایشی کم‌نقص ارائه دادند و با پیروزی‌ برابر عراق، سنگال و نروژ، یکی از بهترین تیم‌های این دوره از مسابقات بودند. آنها با روحیه‌ای بالا و اعتمادبه‌نفس کامل به مصاف سوئد می‌روند.

تیم ملی فرانسه با تکیه بر خط حمله آتشین خود، به دنبال تداوم روند پیروزی‌های خود و صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی است. این تیم می‌خواهد به رقبای خود خط و نشان بکشد که برای قهرمانی پا به مسابقات جام جهانی گذاشته است.

از آن طرف، تیم ملی سوئد با پیروزی ۵-۱ برابر تونس و تساوی ۱-۱ برابر ژاپن، نشان داد که می‌تواند برای هر حریفی دردسرساز شود، اما شکست ۵-۱ برابر هلند، نشان از آسیب‌پذیری این تیم در برابر حملات سریع دارد.

شاگردان گراهام پاتر با روحیه جنگندگی و قدرت بدنی، به دنبال ایجاد شگفتی و حذف یکی از مدعیان اصلی قهرمانی هستند، اما آنها کار سختی جلوی تیم ملی فرانسه دارند.

کیلیان امباپه و عثمان دمبله، هر دو با ۴ گل زده، در صدر جدول گلزنان این دوره از مسابقات قرار دارند و با انگیزه‌ای مضاعف به دنبال افزایش آمار گل‌های خود در مرحله حذفی هستند. این دو ستاره، کابوس هر خط دفاعی در این جام بوده‌اند و با سرعت و تکنیک خود، می‌توانند در هر لحظه خطرناک باشند.

کیلیان امباپه، ستاره فرانسه، با ۴ گل زده در صدر جدول گلزنان قرار دارد و با انگیزه‌ای مضاعف به دنبال افزایش آمار گل‌های خود در مرحله حذفی است. در سوی مقابل، الکساندر ایساک، مهاجم سوئد، نیز با ۲ گل زده، یکی از خطرناک‌ترین بازیکنان این تیم است. تقابل این دو ستاره، یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های این دیدار خواهد بود.

بازی امشب بیست‌وچهارمین دیدار تاریخ فرانسه و سوئد در تمامی رقابت‌ها خواهد بود. تیم ملی فرانسه در ۲۳ بازی قبلی، ۱۲ پیروزی کسب کرده، سوئد ۶ بار برنده شده و ۵ مسابقه نیز با تساوی به پایان رسیده است. این نخستین تقابل دو تیم در تاریخ جام جهانی خواهد بود. فرانسه ۶ بازی متوالی خود برابر تیم‌های اروپایی در جام جهانی را با پیروزی پشت سر گذاشته و در صورت برد مقابل سوئد، رکورد جدیدی در تاریخ این رقابت‌ها ثبت خواهد کرد.

به هر حال باید دید که در این نبرد حساس، کدام تیم می‌تواند با پیروزی از زمین خارج شود و به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کند.