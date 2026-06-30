فرمانده انتظامی شهرستان قم با اشاره به یک پرونده حساس پزشکی، از صدور دستور قضایی برای انتشار تصویر بدون پوشش متهم برای شناسایی شکات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان قم در پی بازداشت متهم در پرونده فعالیت غیرقانونی در حوزه دندانپزشکی، اعلام کرد: دستور قضایی جهت انتشار تصویر بدون پوشش متهم در رسانهها به منظور شناسایی بیشتر صدمه دیدگان صادر شده است.
وی افزود: بر اساس یافتههای اولیه، متهم مذکور با انجام فعالیتهای غیر قانونی در امور دندانپزشکی و مداخله غیر مجاز در امور پزشکی، موجب ایراد صدمات جسمی به تعدادی از مراجعین شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: از تمامی کسانی که در جریان فعالیتهای این فرد شکایتی دارند، درخواست میشود با در دست داشتن کلیه مستندات، مدارک پزشکی و اسناد مربوطه، جهت تکمیل پرونده و پیگیری حقوقی خود به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان قم مراجعه نمایند.
منبع: روابط عمومی پلیس استان قم