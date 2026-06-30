باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای تیم ملی فوتبال ایران در آخرین لحظات حضور خود در تیخوانا، در پیامی از مردم قدردانی کردند.
در این نامه که به هشتگ ١۶٨ و هشتگ میناب نوشته شده، آمده است:
به مردم شریف مکزیک و شهر تیخوانا،
از شما سپاسگزاریم.
شما به ما نشان دادید که میزبانی جام جهانی، فقط ورزشگاه و بلیت نیست؛ میزبانی یعنی احترام، انسانیت و کرامت. محبت مردم تیخوانا را هرگز فراموش نخواهیم کرد. از امروز، مکزیک برای ما تنها یک میزبان نیست؛ کشور دوم و تیم دوم ماست.
ما این جام را با افتخار ترک میکنیم، اما با پرسشی جدی: آیا همه تیمها واقعاً از فرصت و استانداردی برابر برخوردار بودند؟ آنچه ما دیدیم، مجموعهای از تصمیمها، برنامهریزیها و رخدادهایی بود که احساس عدالت را از میان برد؛ احساسی که اتفاقات روزهای پایانی مرحله گروهی، آن را عمیقتر کرد.
شاید روزی تاریخ قضاوت کند که چه کسانی از حضور ایران در این جام جهانی استقبال کردند و چه کسانی ترجیح میدادند این سفر هرچه زودتر به پایان برسد.
برای ما، Fair Play فقط شعاری روی تابلوهای تبلیغاتی نیست؛ هویت فوتبال است. اما این جام نشان داد که میان شعارهای زیبا و عمل واقعی، هنوز فاصلهای بزرگ وجود دارد.
ما تیخوانا را ترک میکنیم، در حالی که باور داریم دنیا، هم مظلومیت فوتبال ایران را دید و هم اقتدار مردمانی را که با وجود همه دشواریها، شرافت و کرامت خود را معامله نکردند.
هرگز فراموش نخواهیم کرد که از حذف ایران، همان کسانی خوشحال شدند که پیشتر نیز از رنج و جانباختن مردم ایران شادی کرده بودند. این، تفاوت نگاهها به انسانیت را آشکار میکند.
جامهای جهانی به پایان میرسند. مدیران تغییر میکنند. اما تمدنهایی چون ایران، مصر و مکزیک، که بر راستی، احترام و کرامت انسانی بنا شدهاند، در تاریخ ماندگار خواهند ماند.
نتیجه مسابقات، بخشی از تاریخ فوتبال است؛ اما شرافت ملتها، بخشی از تاریخ بشریت.