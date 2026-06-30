باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر سه‌شنبه ۹ تیرماه، در گفت‌وگویی تلویزیونی با تاکید بر اینکه برنامه مذاکراتی طی چند روز آینده در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم؛ توضیح داد: اعزام هیئت کارشناسی جمهوری اسلامی ایران به ریاست «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه (که هم‌زمان به عنوان کارشناس و مذاکره‌کننده ارشد، مسئولیت تیم کارشناسی ما را بر عهده دارند) در راستای پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: از بیست و هشتم خردادماه که یادداشت تفاهم امضا شد تا به امروز، ما از هر فرصتی برای اطمینان از اجرای بخش‌های مختلف این یادداشت تفاهم استفاده کرده‌ایم؛ از بند یک که به نوعی مهم‌ترین بخش این یادداشت تفاهم محسوب می‌شود و ناظر بر خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است، تا بندهای مربوط به خاتمه محاصره دریایی یا موضوعات مرتبط با آزادسازی دارایی‌های مسدود شده یا محدود شده ایران. این‌ها مواردی است که نیازمند پیگیری مستمر است.

وی با بیان اینکه در نشست فردا، عمدتاً بر موضوعات مرتبط با در دسترس قرار گرفتن دارایی‌های آزادشده ایران متمرکز خواهیم بود، گفت: بند یک، بند مهمی است؛ هم از طریق میانجی‌ها و تبادل پیام، و هم فردا قاعدتاً در این مورد بحث خواهد شد؛ یعنی بحث توقف جنگ در لبنان با همه مختصاتی که توضیح داده شده و در بند یک هم به آن اشاره شده است.

بقائی با اشاره به اینکه بند یک خیلی روشن است؛ توضیح داد: یک بخش آن توقف فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها است که از لبنان هم صراحتاً در آن نام برده شده است. بخش دیگر آن، احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان است که موضوعی بسیار گویاست؛ احترام به تمامیت سرزمینی یک کشور با اشغالگری محقق نمی‌شود، بنابراین خاتمه اشغالگری حتماً بخشی از تعهد طرف مقابل است. از طرف دیگر، باید تصویر کامل لبنان و روندهای دیگری را که وجود داشته و مورد اعتراض طیف‌های داخلی لبنان نیز بوده است، در نظر داشته باشید؛ از جمله صحبت‌های اخیر رئیس مجلس لبنان در رابطه با بحث‌هایی که بین رژیم صهیونیستی و دولت لبنان وجود داشته است.

وی تصریح کرد: به هر حال تعهد ما روشن است و تعهد طرف مقابل هم روشن است. مبنای کار ما یادداشت تفاهمی است که دو طرف امضا کرده‌اند و طرف آمریکایی موظف است که در راستای اجرای این تفاهم، هر کاری که لازم است را انجام بدهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه اصرار من بر اینکه یادداشت تفاهم را ملاک کار قرار بدهم برای این است که زوایای مختلف این موضوعات در آن دیده شده است، توضیح داد: بند ۱۳ تصریح می‌کند که شروع مذاکره برای توافق نهایی، منوط به آغاز اجرای ۵ بند مشخص (که مهم‌ترینش بند یک است) و تداوم اجرای آن خواهد بود.

بقائی افزود: ما در رابطه با بعضی از بندها شاهد روند اجرایی شدن هستیم و روند نسبتاً مطلوبی بوده است؛ مثلاً در مقایسه با روزهای گذشته، در لبنان آرامشی برقرار شده است. ما می‌دانیم و متوجه هستیم که بالاخره این آرامش شکننده است و ما در آنجا با یک موجودیت متجاوز مواجه هستیم، اما ما متن را مبنای کارمان قرار داده‌ایم. در این مورد نشان داده‌ایم که جدی هستیم و تأکید داریم که هم توقف جنگ باید محقق بشود و هم خاتمه اشغالگری صورت بگیرد.

وی گفت: از طرفی بازیگران دیگری هم آنجا هستند؛ به هر حال حفظ حاکمیت و تمامیت سرزمینی لبنان در وهله نخست، مثل هر جای دیگری وظیفه و مسئولیت دولت لبنان است. بنابراین در آنجا با در نظر گرفتن همه عوامل دخیلِ مرتبط با لبنان، باید در این زمینه کار را پیش ببریم. در نظر داشته باشیم که تأسیس آن سازوکار «دی‌کانفلیکشن» (Deconfliction) یا کنترل منازعه، خودش تحول مهمی بود. ما نماینده‌مان را معرفی کرده‌ایم و قرار است این سازوکار با حضور نمایندگان ایران، آمریکا و دو میانجی‌گر یعنی قطر و پاکستان کار خودش را شروع بکند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه هم بند ۱۳ مشخص می‌کند مذاکرات مربوط به توافق نهایی منوط به چه مواردی است، و هم بند یک روشن است که تمامیت ارضی لبنان باید حفظ بشود، گفت: تمامیت ارضی لبنان یعنی اینکه اشغالگری باید خاتمه پیدا بکند. ما باید مطمئن بشویم که روند مربوط به خاتمه اشغالگری و عدم ادامه جنگ در لبنان محقق خواهد شد. این را باید با توجه به وضعیتی که در روزهای آتی شاهدش خواهیم بود تصمیم‌گیری بکنیم، ولی فکر می‌کنم مسئله بسیار روشن است.

دولت عراق تدابیر بسیار خوبی برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در نظر گرفته‌است

سخنگوی وزارت امور خارجه، در مورد سفر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه به عراق توضیح داد: [مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب] رویدادی فوق‌العاده بزرگ و تاریخی است؛ نه فقط برای مردم ما، بلکه برای منطقه، جهان اسلام و همه کسانی که (حتی اگر از لحاظ دینی با ما هم‌دین نباشند) اصول صلح، عدالت و اخلاق برایشان اهمیت دارد. عراقی‌ها بی‌صبرانه منتظر شرکت در این رویداد بزرگ هستند.

بقائی با تاکید بر اینکه دولت عراق تدابیر بسیار خوبی را در این زمینه اتخاذ کرده و در سطح نخست‌وزیری، سازوکار و کمیته‌ای را برای هماهنگی جهت انجام مراسم تشییع ایجاد نموده است،گفت: در این راستا ملاقات‌های بسیار خوبی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه این اولین دیدار وزیر امور خارجه کشورمان از عراق پس از تشکیل دولت جدید بود، توضیح داد: به همین دلیل با مقام‌های جدید دولت عراق از جمله نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، مشاور امنیت ملی و رئیس مجلس گفتگو و رایزنی شد. همچنین هماهنگی‌های خوبی با رئیس دفتر نخست‌وزیر عراق صورت گرفت؛ ایشان از طرف نخست‌وزیر به عنوان رئیس آن کمیته عالی برای هماهنگی مراسم تشییع منصوب شده‌اند. علاوه بر این، با استانداران نجف اشرف و کربلای معلی گفتگو شد و هر دو بزرگوار تأکید داشتند که هر اقدامی را که برای برگزاری باشکوه این مراسم لازم باشد، انجام خواهند داد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جزئیات مربوط به اینکه مراسم به چه شکلی و از کجا انجام خواهد شد را احتمالاً ظرف ساعات آینده، دوستان ما و کسانی که متولی این بحث هستند ارائه خواهند کرد؛ ولی آنچه برای ما محرز بود، آمادگی و اراده کامل دولت و مردم عراق برای حضور در این عرصه بود.

از کشورهای اروپایی مشارکت‌کننده در جنگ مقامی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید دعوت نشده‌است

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص دعوت از مقام‌های اروپایی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی توضیح داد: ما دعوت رسمی از اروپا نداریم و دلیل این امر نیز روشن است؛ کسانی که در این مراسم تشییع شرکت می‌کنند، همگی افرادی هستند که خود را در سمت درست تاریخ قرار داده‌اند. طرف‌های اروپایی متأسفانه هم در جنگ سال گذشته و هم در جنگ اخیر، در طرف باطل تاریخ ایستادند و خود را در آنجا قرار دادند. موضعی که کشورهای اروپایی در رابطه با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اتخاذ کردند، واقعاً شرم‌آور بود.

بقائی گفت: بنابراین ما فکر نمی‌کنیم افتخار شرکت در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب، نصیب کسانی بشود که در واقع به شیوه‌های مختلف، چه با سکوتشان و چه با بیانیه‌های کاملاً حمایت‌آمیز از طرف متجاوز، با طرف‌های متجاوز همراهی کردند.

منبع: ایرنا