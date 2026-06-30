در آستانه مراسم بدرقه پیکر مطهر امام شهید، آستان مقدس مسجد جمکران با شعار باید برخاست آماده میزبانی از خیل عظیم زائران و عزاداران می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - هفت روز تا بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای(ره)، باقی مانده است. آستان مقدس مسجد جمکران این روزها شاهد تلاش‌های گسترده‌ای برای آماده‌سازی جهت برگزاری این مراسم عظیم است.

خادمان و دست‌اندرکاران مسجد مقدس جمکران این روزها با تلاشی شبانه‌روزی، مشغول آماده‌سازی صحن‌ها، شبستان‌ها و فضاهای این آستان مقدس برای میزبانی از جمعیت عظیم زائران و عزاداران هستند. فضاسازی مناسب، استقرار مواکب خدمت‌رسانی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی است که در جریان است.

شعاری از عمق کلام رهبر شهید

 فضای این مکان نورانی با شعار باید برخاست که برگرفته از بیانات رهبر شهید انقلاب است، حال و هوای دیگری یافته است .

شعار محوری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران»، «باید برخاست» است که برگرفته از بیانات رهبر شهید در سال ۱۳۸۲ است. ایشان در آن سخنرانی با اشاره به آیه شریفه «قم فأنذر» فرموده بودند: قیام کردن، حرکت کردن، از حالت رکون و جمود خارج شدن و خود را مسؤول دانستن... قیام برای خدا در همه شرایط زندگی بشر کارساز است و بدون قیام و حرکت نمی‌شود به هیچیک از اهداف عالیه رسید

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

 

برچسب ها: امام شهید ، مسجد مقدس جمکران
خبرهای مرتبط
دیدار رئیس جمهور با تولیت مسجد مقدس جمکران
رئیس کمیته مردمی تشییع رهبر شهید در قم منصوب شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسم تشییع رهبر شهید، نقشه‌ راه معنوی برای ملت ایران است / تأکید بر هوشیاری در مذاکرات با آمریکا
رهبر شهید آنقدر که مشهور بود، شناخته نشد
آخرین اخبار
رهبر شهید آنقدر که مشهور بود، شناخته نشد
مراسم تشییع رهبر شهید، نقشه‌ راه معنوی برای ملت ایران است / تأکید بر هوشیاری در مذاکرات با آمریکا
آخرین تمهیدات و محدودیت‌های پلیس راهور استان قم برای تشییع رهبر شهید
تجدید بیعت ۱۴۰۴ دانش‌آموز دختر قمی با رهبر انقلاب
هوای قم در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها
توصیه‌های سوختی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی قم به زائران مراسم تشییع رهبر شهید