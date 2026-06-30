باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - هفت روز تا بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای(ره)، باقی مانده است. آستان مقدس مسجد جمکران این روزها شاهد تلاش‌های گسترده‌ای برای آماده‌سازی جهت برگزاری این مراسم عظیم است.

خادمان و دست‌اندرکاران مسجد مقدس جمکران این روزها با تلاشی شبانه‌روزی، مشغول آماده‌سازی صحن‌ها، شبستان‌ها و فضاهای این آستان مقدس برای میزبانی از جمعیت عظیم زائران و عزاداران هستند. فضاسازی مناسب، استقرار مواکب خدمت‌رسانی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی است که در جریان است.

شعاری از عمق کلام رهبر شهید

فضای این مکان نورانی با شعار باید برخاست که برگرفته از بیانات رهبر شهید انقلاب است، حال و هوای دیگری یافته است .

شعار محوری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران»، «باید برخاست» است که برگرفته از بیانات رهبر شهید در سال ۱۳۸۲ است. ایشان در آن سخنرانی با اشاره به آیه شریفه «قم فأنذر» فرموده بودند: قیام کردن، حرکت کردن، از حالت رکون و جمود خارج شدن و خود را مسؤول دانستن... قیام برای خدا در همه شرایط زندگی بشر کارساز است و بدون قیام و حرکت نمی‌شود به هیچیک از اهداف عالیه رسید