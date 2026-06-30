باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، و حجتالاسلام والمسلمین اعتمادی، رئیس ستاد اقامه نماز استان، با حضور رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای هرمزگان در سالن اجتماعات ادارهکل تبلیغات اسلامی برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای گسترش همکاریهای مشترک در حوزه ترویج فرهنگ نورانی نماز، اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی و استفاده از ظرفیتهای مشترک دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دو مجموعه، خواستار تمدید احکام مسئولان ستادهای اقامه نماز شهرستانها و بهرهگیری از ظرفیت رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی بهعنوان دبیران ستاد اقامه نماز با حفظ سمت شد.
حجتالاسلام والمسلمین کاظمی اظهار کرد: تمرکز مسئولیتها در یک مجموعه، ضمن جلوگیری از موازیکاری، زمینه اجرای منسجمتر برنامههای فرهنگی و دینی را فراهم میکند.
وی همچنین پیشنهاد تدوین تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل تبلیغات اسلامی و ستاد اقامه نماز استان را مطرح کرد و افزود: ظرفیتهای مشترک دو مجموعه میتواند در اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و تبلیغی بهصورت هدفمند و هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه، رئیس ستاد اقامه نماز هرمزگان ضمن قدردانی از تعامل و همراهی ادارهکل تبلیغات اسلامی، بر تداوم همکاریهای مشترک در راستای توسعه فرهنگ اقامه نماز تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین اعتمادی با استقبال از پیشنهادهای مطرحشده، از پیگیری صدور احکام مسئولان شهرستانها خبر داد و گفت: برگزاری منظم جلسات شورای اقامه نماز شهرستانها با همکاری فرمانداران، اجرای برنامههای آموزشی، بهرهگیری از ظرفیت اساتید مرکز تخصصی نماز و توسعه فعالیتهای فرهنگی مشترک از اولویتهای ستاد اقامه نماز در سال جاری است.
وی تدوین تفاهمنامه استانی بر اساس تفاهمنامه ملی را گامی مؤثر در اجرای برنامههای مشترک دانست و افزود: با همکاری ادارهکل تبلیغات اسلامی میتوان برنامههای خلاقانه و متناسب با نیازهای استان را طراحی و اجرا کرد.
اعتمادی همچنین از آمادگی ستاد اقامه نماز برای اجرای مشترک برنامههایی از جمله مسابقات استانی نماز، تولید و پخش برنامههای رسانهای، پاسخگویی به شبهات، گفتمانهای دینی و دورههای آموزشی ویژه اقشار مختلف جامعه خبر داد.
در پایان این نشست، دو طرف بر تدوین تفاهمنامه همکاری، برگزاری نشستهای فصلی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای مشترک برای گسترش فرهنگ اقامه نماز در هرمزگان تأکید کردند.
منبع:روابط عمومی ادارهکل تبلیغات اسلامی هرمزگان