باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقامات اعلام کردند که سقف یک مرکز آموزشی روز سه‌شنبه در شهر لاهور در شرق پاکستان فرو ریخت و حداقل ۱۴ کودک کشته و پنج نفر زخمی شدند.

سخنگوی سرویس آمبولانس ادهی با اشاره به منطقه‌ای در جنوب دومین شهر بزرگ پاکستان گفت: «فرو ریختن سقف در باستی عیدگاه، کهنا ناو، جان ۱۴ کودک را گرفته و پنج نفر دیگر زخمی شده‌اند.»

مریم خان، کمیسر ارشد غیرنظامی این شهر، آمار کشته‌شدگان را تأیید کرد و گفت که یک معلم نیز زخمی شده است.

شبکه خبری جیو نیوز تصاویری از امدادگران یونیفرم‌پوش و غیرنظامیانی که با بیل و دست‌هایشان در حال کندن خاک و آوار در ساختمان نیمه‌فروریخته بودند، پخش کرد.

مقامات قول تحقیقات دادند و پلیس استانی در برنامه ایکس اعلام کرد که دو نفر در رابطه با این فاجعه بازداشت شده‌اند. منابع پزشکی گفتند که کودکان کشته‌شده در این حادثه بین چهار تا دوازده سال سن داشتند. به گفته ادهی، کودکان مجروح در بیمارستان تحت درمان هستند.

شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، «غم و اندوه خود را برای از دست دادن جان‌های گرانبها در فروریختن سقف یک مرکز آموزشی در منطقه کهنا در لاهور» ابراز کرد.

شریف، طبق بیانیه‌ای که توسط دفترش منتشر شد، «برای بهبودی سریع مجروحان دعا کرد و به مقامات دستور داد تا هرگونه کمک پزشکی ممکن را برای آنها فراهم کنند.»

پلیس اعلام کرد که در حال جمع‌آوری شواهد در محل ریزش هستند و ویدئویی از افسرانی که با امدادگرانی که کلاه ایمنی به سر داشتند در ساختمان که در یک منطقه مسکونی پرجمعیت قرار داشت، صحبت می‌کردند، منتشر کرد.

خان، کمیسر لاهور در بیانیه‌ای گفت: «مسئولان این حادثه از طریق تحقیقات شفاف، بی‌طرفانه و فوری شناسایی خواهند شد.»

فرو ریختن سقف و ساختمان در سراسر پاکستان امری رایج است، که عمدتاً به دلیل استاندارد‌های ایمنی ضعیف و مصالح ساختمانی بی‌کیفیت در این کشور آسیای جنوبی با بیش از ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت است.

در ماه ژوئیه گذشته، ۲۷ نفر در اثر فرو ریختن یک ساختمان پنج طبقه در منطقه فقیرنشین لیاری در شهر جنوبی کراچی کشته و ۱۰ نفر زخمی شدند.

منبع: خبرگزاری فرانسه